Секта! Какая секта? Причем тут это? Люди просто живут: Адепты «Церкви последнего завета» рассказали о жизни около Виссариона

Пока духовный лидер взаперти, его паства в смятении. Жить без «Сына Божьего» люди в «Городе Солнца» и окрестностях не привыкли.

«Церковь последнего завета»: опасная секта или новое общество?

История Виссариона не покидает информационную повестку. Недавно его перевели в одиночную камеру – основатель «Церкви последнего завета» не мог переносить табачного дыма и добился уединения.

Пока духовный лидер взаперти, его паства в смятении. Жить без «Сына Божьего» люди в «Городе Солнца» и окрестностях не привыкли. Теперь они ведут себя максимально открыто: каждый день в их обители гости – как правило, журналисты, которые пытаются понять, что такое «Церковь последнего завета». Это опасная секта или новое общество, которое пытается жить по своим правилам? Как живут последователи Виссариона без своего лидера – разбирались «ТВК Красноярск».

Опыт у силовиков, которые ворвались в «Город Солнца» 22 сентября, в последние годы большой – под запретом и признаны экстремистами ингилисты, иеговисты, часть староверов, неоязычники. Настал черед и виссарионовцев.

Арест духовного лидера, обыски, информационные атаки, уголовные дела – все это слишком прозрачные намеки на разгром религиозной организации. Сейчас «Церковь последнего завета» юридически признана государством, но прокуратура требует ее запретить. Дальше – запрет религиозной литературы, запрет символов и святынь, уголовные дела против сторонников. Община Виссариона просуществовала почти 30 лет, а теперь государство как бы просит разойтись добровольно и отречься от названного «Сыном Божьим» Виссариона.

«Спокойно к этому сложно относиться – для нас это дорогой человек, сделавший очень много доброго не только для меня лично, а для общности, которая здесь живет, да и вообще для края, можно сказать. Но относимся с пониманием: то, что происходит, – оно пусть происходит, на суд времени. То, что Учителя пока нет с нами рядом физически, он все равно в наших сердцах. Учение, которое он давал, никуда не девается», – уверен последователь «Церкви последнего завета» Геннадий.

Для следователей Виссарион – никакой не «Сын Божий», а руководитель религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. По мнению силовиков, Сергей Тороп (Виссарион) применял методы психологического воздействия в отношении людей, и все ради денег.

«По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

В уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью двое потерпевших. По разным оценкам, в «Церкви последнего завета» от 2,5 до 10 тыс. последователей, и подавляющее большинство пострадавшими себя не считает.

«Церковь последнего завета» живет по своим законам. Допускается многоженство, как у мусульман Кавказа, самоубийство в отдельных случаях не осуждается, как и в японской традиционной религии синтоизме. Виссарионовцы отказывают от мяса и рыбы, как и последователи индуизма. Пищевых ограничений здесь не больше, чем в православных монастырях. Стараются не прибегать к помощи врачей, пытаются лечиться с помощью сил духовных. При этом сейчас «Церковь последнего завета» уже не так строго следит за соблюдением ограничений. В деревне Жаровск, где подавляющее большинство – виссарионовцы, работает фельдшерско-акушерский пункт.

«Все говорят: "Секта!". Какая секта? Причем тут это? Люди просто живут. Да, может быть, в начале, лет 10 тут такое творилось – была более активная жизнь. То старались работать только натуральным инструментом, то какие-то денежные отношения сложные, то еще что-то. Сейчас здесь все уже "устаканилось". Люди примерно поняли, что, например, с этим они справиться могут, а с этим – не могут», – пояснил последователь «Церкви последнего завета» Сергей.

А еще за тридцать лет виссарионовцы научились деревянному домостроению, как никто в Сибири. Дома из кедра они строят по всей стране. Они же возводили этнодеревню на о. Татышев к «Универсиаде-2019». Последователи церкви получали деньги из бюджета, их частные школы частично финансировалась за счет государственных субсидий, как и частные православные учебные заведения.

«По такой модели в крае финансируется 7 учебных заведений: 4 православные гимназии, лицей в Лесосибирске и 2 школы в Курагинском районе. В этом смысле, мы не финансируем общину – у нас такого расходного обязательства нет и быть не может. Мы финансируем образовательный процесс», – заявил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Силовики давно подбирались к общине Виссариона. Возможно, они посчитали, что последователи пересекли красную черту, когда сын Виссариона Святогор Тороп с товарищами, по версии оперативников, с топорами накинулись на сотрудников ФСБ. Дело это развалилось в суде, но после нападения обыски и допросы в общине стали обыденностью.

Сами виссарионовцы уверены, что их уголовные дела заказные. Одни считают, что их земли понадобились золотопромышленникам, другие – олигарху Михаилу Прохорову. Его компания планирует доставлять руду с месторождения по курагинским дорогам. Виссарионовцы выступают против этого, поскольку считают, что природе будет нанесен непоправимый ущерб.

«Я думаю, что здесь политика играет большую роль. Но относимся мы спокойно, на самом деле. Даже о тех полицейских, которые здесь присутствуют, мы стараемся позаботиться, предлагаем чай или кофе, потому что видим, что они замерзают, пока стоят на постах и охраняют нас», – говорит последователь «Церкви последнего завета» Ирина.

А ведь в последние годы виссарионовцы с государством старались не ссориться: ходили на выборы, голосовали за ставленников власти, но это не уберегло общину от гонений. В ответ на политическую лояльность – уголовные дела и разоблачительные ток-шоу. Виссарионовцы хоть и официально признаны государством, но их церковь уже сейчас до судебных вердиктов называют обителью зла.

В России все религии равны, но некоторые, очевидно, равнее других. Свобода вероисповедания хоть и записана в законе, но на практике государство само решает, каким богам можно доверять, а каким – нет. Общинники с таким подходом могут лишь смириться – они продолжают молиться и ждать вызволения Виссариона.



Источник: tvk6.ru