«Базис-Строй» кинул дольщиков: вместо дома - долгострой, а еще собрали на 56 млн рублей больше

С целью строительства указанных домов обществом с гражданами заключено 156 договоров участия в долевом строительстве, по которым было привлечено денежных средств дольщиков в размере 141,7 млн рублей, однако фактически затраты на строительство составили 85,4 млн рублей.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве многоквартирных домов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководства ООО Инвестиционно-строительной компании «Базис-Строй» при долевом строительстве многоквартирных домов в с. Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, руководство ООО Инвестиционно-строительной компании «Базис-Строй», являющегося застройщиком двух многоквартирных домов в микрорайоне «Радужный» в селе Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, совершило хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере. С целью строительства указанных домов обществом с гражданами заключено 156 договоров участия в долевом строительстве, по которым было привлечено денежных средств дольщиков в размере 141,7 млн рублей, однако фактически затраты на строительство составили 85,4 млн рублей. Таким образом, ООО Инвестиционно-строительной компанией «Базис-Строй» с целью строительства двух многоквартирных домов фактически было привлечено денежных средств дольщиков на 56,3 больше, чем затрачено на возведение данных объектов. По состоянию на сентябрь 2020 года строительство указанных жилых домов не завершено, в эксплуатацию они не введены, объекты долевого строительства дольщикам не переданы, у строительной компании денежные средства для завершения строительства отсутствуют.

В ходе расследования уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Так, в офисах застройщика проведены обыски, выемки технической и бухгалтерской документации, устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к совершению мошенничества, а также пострадавшие от их противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком