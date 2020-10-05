04.10.2020 ушла из жизни Костюкова Валентина Алексеевна
17:38 05.10.2020
Это большая потеря для родных и близких.
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Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь
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Женщина-трансгендер стала вице-премьером Бельгии
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Еще один социальный налоговый вычет введут в России
17:45 05-10-2020
Бердск04.10.2020 ушла из жизни Костюкова Валентина Алексеевна
17:38 05-10-2020
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