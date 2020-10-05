За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию

Премию за 2020 год в этой области получили Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз М. Райс (США) за открытие вируса одного из опаснейших заболеваний.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области медицины

Нобелевский комитет в Стокгольме объявил в понедельник лауреатов премии в области медицины. Ими стали американцы Харви Альтер и Чарльз Райс и британец Майкл Хоутон за "исследования гепатита С" - одного из самых опасных и серьезных заболеваний, поражающих печень.

Нобелевская премия по физиологии и медицине была учреждена Альфредом Нобелем и вручается с 1901 года. В своем завещании Нобель поручил выбор лауреата в этой области Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году. Первым лауреатом стал Эмиль Адольф фон Беринг. С 1901 года премию по физиологии или медицине получили 216 человек. Российские ученые становились лауреатами премии дважды: награды удостоились Иван Павлов в 1904 году ("за работу по физиологии пищеварения") и Илья Мечников, получивший премию в 1908 году вместе с немцем Паулем Эрлихом "за труды по иммунитету".

В 2020 году Нобелевская премия предусматривает вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). На фоне пандемии коронавируса в этом году организаторы приняли решение не проводить декабрьскую церемонию вручения премий с личным участием лауреатов в Стокгольме. Вместо этого пройдет онлайн-церемония, во время которой будут включения из разных стран.

В Норвегии церемонию вручения Нобелевской премии все же решили провести. Она пройдет традиционно 10 декабря, однако будет не столь масштабной, как обычно.