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Самоубийство журналистки Ирины Славиной у здания МВД прокомментировали в Кремле

18:16 05.10.2020 Фото: Инстаграм
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Песков добавил, что не располагает деталями трагедии, напомнив, что нижегородский губернатор Глеб Никитин обещал разобраться в случившемся.

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В Кремле выразили соболезнования из-за гибели нижегородской журналистки Славиной

Учредитель и главный редактор интернет-издания KozaPress покончила с собой 2 октября. Её гибель вызвала резонанс в профессиональном сообществе.

В Кремле считают гибель журналистки Ирины Славиной трагическим происшествием и соболезнуют её родным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 октября.

- Безусловно, это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным, - отметил он.

Песков добавил, что в Кремле не располагают деталями трагедии, напомнив, что губернатор региона Глеб Никитин обещал разобраться в случившемся.

- Нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с содержанием дела и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства, - указал представитель Кремля.

Напомним, что погибшая Ирина Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress. 2 октября она покончила с собой в центре Нижнего Новгорода, а накануне она написала в Facebook, что утром в её квартире провели обыски. Региональное СУСК сообщило, что по факту смерти журналистки проводится доследственная проверка.

Отметим, что нижегородские СМИ ранее писали о принадлежности Славиной к секте "Храм Летающего Макаронного Монстра", а год назад журналистка в соцсетях рассуждала о самоубийстве.

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