Упали в обморок на линейке 13 школьников. Все попали в больницу

В Псковской области в городе Великие Луки 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе. Об этом сообщили местные власти.
Как заявили в региональном Комитете по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.
По факту инцидента проводится проверка.
13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Об этом Интернет-порталу ВЛуки.ру сообщили в администрации Псковской области.
Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.
«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», – сказал руководитель комитета образования Александр Седунов.
По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.
Областная администрация искренне желает детям скорейшего выздоровления и обещает держать в курсе по мере поступления новой информации. На месте работает первый заместитель губернатора Вера Васильевна Емельянова.
5 октября у школы № 7 города Великие Луки состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина.