05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Упали в обморок на линейке 13 школьников. Все попали в больницу

19:40 05.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

По данным комитета по здравоохранению Псковской области, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. По факту инцидента проводится проверка.

% name% title
В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на линейке. Детей госпитализировали

В Псковской области в городе Великие Луки 13 детей потеряли сознание во время торжественной линейки в школе. Об этом сообщили местные власти.

Как заявили в региональном Комитете по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

По факту инцидента проводится проверка.

13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. Об этом Интернет-порталу ВЛуки.ру сообщили в администрации Псковской области.

Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», – сказал руководитель комитета образования Александр Седунов.

По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Областная администрация искренне желает детям скорейшего выздоровления и обещает держать в курсе по мере поступления новой информации. На месте работает первый заместитель губернатора Вера Васильевна Емельянова.

5 октября у школы № 7 города Великие Луки состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению учебному заведению имени Антона Злобина.

в больницу линейки обморок стало плохо
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что могло случится с детьми?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уволили напавшего с травматом на женщину с ребенком врача
20:52 05-10-2020
Уволили напавшего с травматом на женщину с ребенком врача
За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию
20:31 05-10-2020
За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию
Путин отправил в отставку главу Дагестана
20:23 05-10-2020
Путин отправил в отставку главу Дагестана
Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями
20:09 05-10-2020
Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями
Кто может получить новую выплату до 20 000 рублей из россиян?
19:52 05-10-2020
Кто может получить новую выплату до 20 000 рублей из россиян?
Упали в обморок на линейке 13 школьников. Все попали в больницу
19:40 05-10-2020
Упали в обморок на линейке 13 школьников. Все попали в больницу
Повысить выплаты бедным семьям предложила Матвиенко
19:29 05-10-2020
Повысить выплаты бедным семьям предложила Матвиенко
Какие новые ограничения вводит губернатор в Новосибирской области: закроют ли школы?
19:15 05-10-2020
Какие новые ограничения вводит губернатор в Новосибирской области: закроют ли школы?
Выиграл 50 млн рублей в лотерею, но пока не пришел: какая комбинация стала счастливой
19:02 05-10-2020
Выиграл 50 млн рублей в лотерею, но пока не пришел: какая комбинация стала счастливой
Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь
18:45 05-10-2020
Где после задержания находился сын Фургала? Он вышел на связь