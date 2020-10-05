Путин отправил в отставку главу Дагестана

Президент принял отставку Владимира Васильева, руководившего республикой с сентября 2018 года, и назначил его своим советником. Сенатор Сергей Меликов назначен врио.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Владимиром Васильевым и Сергеем Меликовым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в Дагестане

Президент России Владимир Путин 5 октября принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор Сергей Меликов.

Как сообщает пресс-службы Кремля, Путин принял отставку Васильева по собственному желанию.

«Назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент принял отставку Владимира Васильева, руководившего республикой с сентября 2018 года, и назначил его своим советником.

Васильев возглавлял Дагестан с сентября 2018 года, был врио Дагестана с октября 2017 года.