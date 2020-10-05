Мертвым нашли в гараже 15-летнего мальчика. Переливал бензин

Подросток в Кузбассе погиб, надышавшись паров бензина в гараже

4 октября в 21 час 30 минут поступило сообщение о смерти 15-летнего мальчика, тело которого без видимых признаков насильственной смерти обнаружено возле гаража одного из частных домов в городе Прокопьевске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, подросток при переливании горючего с помощью шланги из одного транспортного средства в другое случайно вдохнул пары бензина и потерял сознание.

Его обнаружил двоюродный брат, который вынес мальчика из помещения гаража и вызвал "скорую помощь". Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу. Следует отметить, что мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии с подростком.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.