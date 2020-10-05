05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мертвым нашли в гараже 15-летнего мальчика. Переливал бензин

21:45 05.10.2020 Фото: Википедии
1

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу. Вероятно, надышался парами. Трагедия произошла в Кузбассе.

% name% title
Подросток в Кузбассе погиб, надышавшись паров бензина в гараже

4 октября в 21 час 30 минут поступило сообщение о смерти 15-летнего мальчика, тело которого без видимых признаков насильственной смерти обнаружено возле гаража одного из частных домов в городе Прокопьевске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, подросток при переливании горючего с помощью шланги из одного транспортного средства в другое случайно вдохнул пары бензина и потерял сознание.

Его обнаружил двоюродный брат, который вынес мальчика из помещения гаража и вызвал "скорую помощь". Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу. Следует отметить, что мальчик воспитывался в благополучной семье, в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагедии с подростком.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

бензин гараж доследственная проверка погиб подросток
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зачем ему понадобилось переливать бензин?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новую выплату на детей какие семьи получат и в каком размере?
22:18 05-10-2020
Новую выплату на детей какие семьи получат и в каком размере?
Что думает Путин о дистанционном обучении: "Жизнь заставляет"
21:55 05-10-2020
Что думает Путин о дистанционном обучении:
Мертвым нашли в гараже 15-летнего мальчика. Переливал бензин
21:45 05-10-2020
Мертвым нашли в гараже 15-летнего мальчика. Переливал бензин
Уйдут на удаленку российские школы из-за коронавируса? Рассказали в Минпросвещения
21:32 05-10-2020
Уйдут на удаленку российские школы из-за коронавируса? Рассказали в Минпросвещения
БердскКакие дворы отремонтируют в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса 2
21:21 05-10-2020
Какие дворы отремонтируют в Бердске в 2020 и 2021 годах? Смотрите адреса
Секретные переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки "Курск" обнародованы. Стенограмма
21:02 05-10-2020
Секретные переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки
Уволили напавшего с травматом на женщину с ребенком врача
20:52 05-10-2020
Уволили напавшего с травматом на женщину с ребенком врача
За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию
20:31 05-10-2020
За открытие вируса гепатита С ученым вручили Нобелевскую премию
Путин отправил в отставку главу Дагестана
20:23 05-10-2020
Путин отправил в отставку главу Дагестана
Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями 1
20:09 05-10-2020
Избил гаечным ключом главу минздрава недовольный его решениями