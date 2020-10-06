Почему Тельца трудно понять. Универсальная характеристика знака зодиака

Телец известен своей стабильностью, так как это самый прочный элемент. Это позволяет Тельцам быть методичными, терпеливыми и надежными, как Земля. Но когда надежность становится преградой для любых перемен, это трудно понять другим знакам зодиака.

Они настойчивы и полны решимости делать то, что хотят

Удивительно, что кто-то, управляемый планетой любви и красоты, мог когда-либо проявлять такую суровую черту характера. Конечно, упрямство означает, что Телец обладает элементарной энергией выносливости и стабильности, но когда оно выражено настолько сильно, что сдерживает прогресс, это сбивает с толку.

Тельцы очень упрямы

Символом для Тельца является бык, и они оправдывают это сравнение. Они настойчивы и полны решимости делать то, что хотят. Телец также застревает на своем пути и с трудом поддается изменениям.

Хотя эта черта является негативной и может представлять собой конфликт, на самом деле это здорово, когда наступают трудные времена. Телец не сдается ни в отношениях, ни на работе, особенно в сложных ситуациях.

Телец эгоцентричен

Тельцы умны и амбициозны, они преданны своему делу и трудолюбивы. Это не только означает, что они будут отлично работать, это также означает, что Телец будет защищать свои собственные интересы любой ценой.

Тельцы также известны своей жадностью и зависимостью от материального. Это заставляет их сосредоточиться на том, чем они владеют, и забыть о своей естественной, любящей внутренней природе. Их сосредоточенность на обладании собственностью может перекинуться на их отношения.

Эти черты характера могут привести к безжалостности, так как Телец всегда будет ставить себя на первое место. Они жаждут безопасности, и верят, что сосредоточение на себе даст им безопасность, которую они ищут.

Тельцы эмоционально недоступны

Телец известен тем, что интернализирует свои эмоции и предпочитает самоанализ озвучиванию своих мыслей. Им нравится обдумывать все самостоятельно, без участия других. Тельцу требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новым людям, и именно поэтому они всегда придерживаются своей компании и редко посещают вечеринки.

Телец одновременно ленив и трудолюбив. Он заботлив, но неэмоционален; он застревает на своих путях, но открыт для чужих идей и мнений; он любит материальную собственность, но также любит дарить подарки друзьям и семье; он терпелив, но самодоволен.

Телец готов воплотить свой план в жизнь, но как только его самоуспокоенность в сложившейся ситуации возьмет верх, его можно будет увидеть сидящим на диване. Они действительно любят собственность, но они также любят давать ее – это определенно одно из их лучших качеств. Подарки являются лучшим способом выражения их любви.

Это противоречие черт характера делает Тельца временами трудным в общении. Движимый своими собственными импульсами, Телец испытывает трудности с видением потребностей других, что приводит к трениям в отношениях или на работе. Тельцы также удивительно самоуверенны, что заставляет их верить в собственную точку зрения, а не в точку зрения других.

Источник: rsute