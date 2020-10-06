Кожа да кости: Похудевшая Регина Дубовицкая напугала фанатов

— Ужас! Что с ней? — восклицают поклонники в комментариях под фотографией Дубовицкой.

Артистка рассказала, что сидит на строгой диете

Бессменная ведущая передачи "Аншлаг" Регина Дубовицкая поразила и напугала поклонников своим видом. Артистка сильно похудела, у неё осунулось лицо, и многие отметили, что она резко "сдала".

В разговоре с журналистом Дубовицкая призналась, что сидит на строгой диете, но поводов для тревоги нет.

— Утром — кофе без сахара и два кусочка чёрного зернового поджаренного хлеба. Днём — пол-литра обезжиренного кефира. И так две недели, — поделилась артистка, отметив, что при таком питании первые два дня трудно, "а потом втягиваешься".

По словам Дубовицкой, на этой диете она теряет пять килограммов за две недели. Повторяет такой курс раз в полгода, чтобы поддерживать себя в форме. Однако пользователи соцсети не считают, что такой внешний вид идёт артистке. Многие подумали, что у юмористки проблемы со здоровьем.

— Ужас! Что с ней? — восклицают поклонники в комментариях под фотографией Дубовицкой.

Источник: life.ru