Переплатили свыше 3,7 млн рублей за подключение к электросетям новой школы в Южном Бердска

Регулируемая организация в 2017 году заключила с областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» договор на подключение школы к электросетям за счет средств областного бюджета. Однако общество в одностороннем порядке произвело расчет платы за такие работы по невыгодной ставке (за единицу максимальной мощности).

Прокуратура возбудила в отношении акционерного общества дело об административном правонарушении

Прокуратура г. Бердска Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании.

Установлено, что акционерное общество «Региональные электрические сети», реализуя государственную программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», осуществляло технологическое присоединение к электрическим сетям новой школы в микрорайоне «Южный» в городе Бердске.

Регулируемая организация в 2017 году заключила с областным государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» договор на подключение школы к электросетям за счет средств областного бюджета. Однако общество в одностороннем порядке произвело расчет платы за такие работы по невыгодной ставке (за единицу максимальной мощности).

Такое нарушение порядка ценообразования повлекло неэффективное использование учреждением свыше 3,7 млн рублей бюджетных средств.

Прокуратура возбудила в отношении акционерного общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Департамент по тарифам Новосибирской области признал сетевую организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура внесла генеральному директору представление, требования которого признаны обоснованными.

После вмешательства прокуратуры акционерное общество «Региональные электрические сети» произвело перерасчет размера платы за подключение школы, перечислило учреждению ранее полученные по договору денежные средства в размере более 3,7 млн рублей.

Источник: epp.genproc.gov.ru