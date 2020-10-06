Подробный прогноз астролога Павла Глобы на неделю с 5 по 11 октября 2020 года

Павел Глоба рассказал о том, как пройдет первая полноценная неделя октября, что нас на ней ждет и как обойти препятствия на своем пути представителям всех Знаков Зодиака.

Старайтесь следовать советам, чтобы не попасть впросак на этой неделе

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в Росси и СНГ на данный момент. Его прогнозы полны полезной информации о самых разных сферах жизни. Старайтесь следовать его советам, чтобы не попасть впросак на этой неделе.

Павел Глоба рассказал о том, как пройдет первая полноценная неделя октября, что нас на ней ждет и как обойти препятствия на своем пути представителям всех Знаков Зодиака. В целом, нас ожидает весьма благоприятное время, в которое лучше не упускать возможностей.

Овен

На этой неделе астролог настоятельно советует Овнам не спорить с коллегами и начальством. Это может быть чревато большими неурядицами. Такой расклад выбьет людей этого Знака из колеи и заставит их больше нервничать. Лучше оставаться дружелюбными и проявлять самостоятельность, не докучая никому со своими просьбами. Также полезно будет научиться распознавать людей с плохой энергетикой, чтобы обходить стороной токсичных личностей.

В любви обстановка идентичная — не стоит ругать партнера, предъявлять претензии. Павел Глоба советует обратить внимание на то, сколько времени Овны проводят со второй половинкой или семьей. Возможно, близким людям не хватает внимания и любви. 6, 7 и 11 числа можно и даже нужно проявлять активность в общении с близкими.

Телец

Тельцам рекомендуется провести эту неделю с простым отношением к проблемам. Стоит смотреть проще на неурядицы и философски относиться ко всем происходящему. Это очень важно, особенно 5 числа — в самый неблагоприятный день недели. Звезды помогут Тельцам преодолеть все трудности. Нужно немного веры в себя, чтобы научиться притягивать деньги и удачу силой мысли.

9 и 10 октября — самые позитивные дни недели. Звезды сделают так, что Тельцы в эти дни стану более удачливыми. В конце недели возможные дополнительные поступления средств, большие успехи на работе и в бизнесе. Также в конце недели можно смело тратить заработанные деньги на себя любимых, на семью, развлечения.

Близнецы

Близнецам на этой неделе придется встретиться с некоторыми неурядицами и нестандартными задачами, но звезды очень щедры на удачу, так что этим людям удастся всё преодолеть. В этом им поможет следование семи главным законам Вселенной, которые помогут лучше узнать процессы, происходящие в жизни людей и причины проблем.

Очень яркими и позитивными днями звезды сделают выходные. Астролог настоятельно рекомендует провести субботу и воскресенье с семьей или второй половинкой. Всех, кто еще не нашел отношения, ожидает удача на амурных фронтах. Возможны судьбоносные знакомства. Также очень важно почаще вспоминать о родителях — возможно, им нужна помощь.

Рак

Ракам желательно поменьше общаться со злопамятными Знаками Зодиака. Такие люди могут быть очень опасны и непредсказуемы. С первых минут понедельника удача будет рядом с Раками, но всё равно астролог советует им не рисковать. Эта неделя не подходит для работы и активных действий в бизнесе. Лучше полностью отдать себя семье, общению, романтике.

Представителям данного Знака необходимо проводить больше времени с семьей. Всем, кто пока одинок, нужно активизироваться в поисках второй половинки. 8 октября звезды окажутся в сильном диссонансе с планетами, поэтому этот день лучше провести в уединении и спокойствии. В любой день кроме понедельника лучше не совершать покупок.

Лев

У Львов есть возможность преодолеть все препятствия на своем пути и стать счастливее. Для этого им стоит лишь сохранять толику оптимизма и продолжать верить в себя. В этом им помогут три ежедневных упражнения. Особенно позитивными они окажутся уже в первый день недели, который по совместительству будет еще и самым тяжелым в плане энергетики.

Астролог отмечает, что на этой неделе Львов могут ожидать озарения и творческие прорывы. Могут приходить в голову невероятные идеи, которые лучше записывать и не недооценивать. Середина рабочей недели станет временем, прекрасно подходящим для любой трудовой деятельности. С четверга лучше начать медленно перестраиваться на общение с близкими. Особенно детьми и второй половинкой.

Дева

Девам стоит начать неделю с энергетической чистки путем одного из трех необычных способов улучшения энергетики. Это поможет снизить риски неудач к минимуму, особенно в самый опасный день недели — вторник. В целом же неделя идеально подходит для шопинга, в том числе и для очень дорогостоящих приобретений.

Очень важно будет проявлять внимание к близким людям. Нельзя вступать с ними в споры и конфликтовать. Лучше показывать свое желание находить компромиссы. Это очень хорошее время для принесения извинений, любовных признаний, перевода отношений на новый уровень. Не стоит перекладывать ответственность за свои промахи на окружающих.

Весы

Начнется неделя очень позитивно и ярко. До 7 октября включительно Весов ожидают яркие эмоции, много позитива и большая удача. 8 октября ожидается спад созидательной энергии звезд и планет, но потом их энергетика вновь станет положительной. В целом неделя идеально подходит для новых начинаний, поисков второй половинки, решения жилищных вопросов.

В любовной сфере очень повезет тем, кто пока одинок. Поиски с большой вероятностью увенчаются успехом. Если на работе появится много проблем, можно будет воспользоваться заговорами от неприятностей. Это поможет освободить больше времени для романтики и поисков любви, ведь делать это в нервозном состоянии и с мыслями о работе довольно тяжело.

Скорпион

Неделя не лучшим образом подходит для принятия важных финансовых и рабочих решений. Вместо этого лучше сфокусироваться на любовной сфере, отдыхе и развлечениях. 8, 9 и 10 октября звезды сделают Скорпионов очень продуктивными, сильными и способными на достижение любых поставленных задач. Звезды помогут этим людям воспользоваться всеми своими главными зодиакальными достоинствами.

Самые главные рекомендации Павла Глобы касаются работы и денег. Астролог настоятельно рекомендует не тратить много средств, а также остерегаться обманщиков. Возможно, что кто-то пообещает Скорпионам золотые горы в обмен на небольшую услугу. Лучше не доверять таким людям.

Стрелец

Стрельцам запрограммировать свою удачу на этой неделе помогут правильные мысли, самостоятельность и умение прислушиваться к внутреннему голосу. Звезды и планеты очень сильно повысят интуицию этих людей. Также астролог советует Стрельцам как можно меньше думать о плохом исходе. Если намечается что-то очень важное, нужно сохранять оптимизм.

Очень осторожными стоит быть в плане покупок. Есть вероятность того, что Стрельцы зря потратят деньги. Даже обдуманные приобретения могут разочаровать, так что лучше покупать что-то либо в самый благоприятный день недели — 11 октября, либо не покупать пока ничего вовсе. Также на этой неделе лучше сократить физические нагрузки.

Козерог

Начнется неделя с позитивной ноты. Понедельник станет самым благоприятным днем, в который Козерогам будет под силу всё, что угодно. В остальные дни сохранить умение управлять своей жизнью и энергией помогут пять полезных советов. Очень важно это 9 числа, когда звезды окажутся в очень неблагоприятном положении.

Павел Глоба советует сосредоточиться на самых важных делах и задачах. Все второстепенное пока лучше отложить. В конце недели возможны новые испытания и неурядицы. Одинокие представители Знака могут повстречать на своем пути вторую половинку. Всем. Кто уже находится в отношениях, пришло время поднять их на новый уровень.

Водолей

Водолеев звезды и планеты сделают более обаятельными и притягательными для противоположного пола. Это будет означать, что вероятность встретить любовь станет очень высокой. Гороскоп знакомств поможет узнать, как могут сложиться отношения с тем или иным человеком. Все, кто уже влюблен, смогут укрепить связь со второй половинкой.

В любовных и в деловых вопросах Павел Глоба советует Водолеям пользоваться советами окружающих людей. Близкие могут дать очень полезные рекомендации. Наладить отношения с друзьями или второй половинкой помогут совместные дела и развлечения. В эти семь дней лучше не оставаться в уединении на долгое время. Начало недели можно посвятить изменению имиджа.

Рыбы

Первые пара дней недели будут опасными для Рыб. Особенно стоит выделить 6 октября, ведь в этот день ожидаются нападки со стороны недоброжелателей. Стоит также опасаться энергетических вампиров. Защититься от них помогут специальные обереги. Также в начале недели возможны неприятности в любовной сфере. Вполне вероятно появление конфликтов и ссор.

Рыбы могут избежать этого, если запасутся терпением. Также 5 и 6 числа лучше не оформлять кредитов, не совершать дорогостоящих приобретений. 8, 9 и 10 октября ситуация будет прямопротивоположной. Это будут три ярких дня, в которые нужно браться за самые важные дела. Не стоит ничего откладывать на потом.

Осень у людей очень часто закрываются чакры и снижается энергитика из-за негативных мыслей и осенней хандры. Победить это состояние и открыть чакры помогут специальные упражнения, практики и медитации. Павел Глоба желает вам успехов и оптимизма и удачи во всех начинаниях.

Источник: dailyhoro.ru