Мощный ипотечный кризис в России спрогнозировали эксперты

По словам эксперта Сергея Хестанова, к кризису приведут несколько факторов: доступность ипотечного кредитования, а также падение реальных доходов россиян.

В настоящее время ипотечным кредитованием пользуются люди с минимальным количеством сбережений и зачастую берут еще один кредит на первый взнос

Растущие объемы кредитования вкупе со сложной экономической ситуацией в стране в конечном итоге приведут к ипотечному кризису. Таким мнением поделился доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Ипотечного кризиса пока в России еще не было, но всегда что-то бывает в первый раз», — цитируют Хестанова «Ведомости». По словам эксперта, к кризису приведут несколько факторов: доступность ипотечного кредитования, а также падение реальных доходов россиян.

Хестанов уверен, что Россия столкнется с последствиями растущих объемов ипотеки уже через два года. По его мнению, в настоящее время ипотечным кредитованием пользуются люди с минимальным количеством сбережений и зачастую берут еще один кредит на первый взнос. Именно такие заемщики станут проблемой для отрасли.

