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Группа ЭПМ и НГТУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

10:06 06.10.2020
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5 октября 2020 года Группа ЭПМ и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) в присутствии Заместителя полномочного представителя Президента РФ в СФО подписали соглашение о стратегическом партнерстве в учебной, производственной и научно-инновационной сферах.

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Ректор НГТУ Анатолий Батаев (слева) и Генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов подписывают соглашение о намерениях

В рамках соглашения стороны создали условия для непрерывной подготовки кадрового резерва Группы ЭПМ в соответствии с мировыми стандартами. Это позволит обеспечить постоянный приток специалистов высокого уровня в области высокотехнологичного производства на предприятия Группы.
Ежегодно более пятидесяти человек будут проходить обучение по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и повышения квалификации. В настоящий момент первый поток студентов получает знания по основам электродного производства на кафедре «Химическая технология углеродных материалов».
Соглашение предусматривает совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным направлениям развития науки с использованием инфраструктур университета и Группы ЭПМ.

«Проект по подготовке специалистов с последующим трудоустройством вносит значительный вклад в решение социально-образовательных задач в Сибирском федеральном округе», – прокомментировал Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СФО Вадим Головко.
«Группа ЭПМ – уникальная системообразующая компания углеграфитовой отрасли России. Наличие образовательных программ, дающих специальные отраслевые знания – необходимый фундамент для формирования высококвалифицированного персонала и дальнейшего развития компании. В настоящий момент в Группе работают 87 выпускников НГТУ, и мы крайне заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве», – подчеркнул Генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов.

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