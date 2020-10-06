Сколько школ закрыли на карантин из-за COVID-19 в Новосибирской области, стало известно

Говоря о ситуации с ОРВИ, было отмечено, что полностью приостановлена деятельность детского сада в Баганском районе. Частично закрыты 12 школ и 21 дошкольное учреждение.

Сергей Федорчук обратил внимание, что каникулы в образовательных организациях планируются, как и ранее, с конца октября

Министерство образования Новосибирской области продолжает держать на контроле эпидемиологическую ситуацию в образовательных организациях региона, вспышек заболевания нет, наблюдается тенденция к уменьшению количества заболевших ОРВИ. Об актуальной информации сообщил 6 октября на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Полностью закрытых на карантин школ на сегодняшний момент у нас нет. В связи с коронавирусом остаются на контроле 174 человека, из них 118 детей, 119 классов переведены на дистанционное обучение. В детских садах 23 заболевших, из них 15 детей, закрыты на карантин шесть групп. Хочу еще раз обратить внимание, что необходимо ответственно подходить к масочному режиму и к собственной безопасность, соблюдать все необходимые требования и предписания. Общая ответственность всех участников образовательного процесса позволит нам успешнее справиться с текущей ситуацией», – отметил Сергей Федорчук.

Говоря о ситуации с ОРВИ, было отмечено, что полностью приостановлена деятельность детского сада в Баганском районе. Частично закрыты 12 школ и 21 дошкольное учреждение.

Также Сергей Федорчук обратил внимание, что каникулы в образовательных организациях планируются, как и ранее, с конца октября. При этом рассматривается возможность продления каникул – этот вопрос пока только обсуждается и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, что в Новосибирской области создан оперативный штаб. Заседания штаба проводятся в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, что позволяет оперативно рассматривать и принимать решения по всем вопросам, связанным с работой образовательных организаций.

Источник: nso.ru