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"Весь район провалится в преисподнюю": Обрушилась земля под ногами горожан на остановке "Черёмушная" в Микрорайоне Бердска

17:40 06.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В мэрии не смогли сказать, когда зияющую дыру залатают.

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Яма в дороге возле остановки Черемушной

4 октября в "Курьер. Среда. Бердск" в рубрику "Сообщи свою новость" обратился обеспокоенный читатель. Он сообщил, что на улице рядом с остановкой "Черемушной", случился новый обвал земли.

- Несколько месяцев на остановке "Черемушная" зияла дыра - сейчас она засыпана щебнем. Но вот на днях прям под ногами честного народа произошел очередной провал - на тропочке, по которой ходят ножки бердчан много лет, - рассказал читатель.

Также он писал о том, что жители микрорайона боятся, что из-за частых обвалов и возведения новых дом, весь район может уйти под землю.

- С каждым новым домом ощущение, что в один прекрасный момент - весь район провалится в преисподнюю, - написал житель улицы Черемушной.

Руководитель пресс-службы администрации Бердска Анна Чекмазова сообщила "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 октября, что ответ на вопрос - когда будет засыпана новая дыра на ул. Черемушнй - будет дан в срок в соответствии законом о СМИ. То есть, в течение 7 рабочих дней.

Замдиректора КБУ Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" затруднился ответить, когда отремонтируют указанный в материале участок земле:

- Я пока не готов прокомментировать данный вопрос, - сказал он 6 октября.

новые дома обвалы земле ямы на дорогах
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