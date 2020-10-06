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Смертельное "солнышко": погиб 9-летний мальчик на качелях

21:35 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенок 10 дней пролежал в пермской больнице, где скончался 5 октября. СК возбуди уголовное дело. Качели во дворе были без блокатора.

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В Перми девятилетний мальчик погиб, делая "солнышко" на качелях

Девятилетний мальчик погиб в Перми, делая "солнышко" на качелях, следственный комитет по факту получения ребенком смертельных травм возбудил уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным ведомства, мальчик получил травму 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, десять дней он находился в больнице, где и скончался 5 октября.

В соцсети опубликовано видео инцидента, на котором видно, что ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе, а потом делает "солнышко" — шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки. После чего ребенок слезает и зовет к себе нескольких детей, вероятно, чтобы похвастаться умением. Один из товарищей помогает ему раскачаться и отходит. Мальчик некоторое время качается, потом делает три оборота "солнышко", но на четвертом вращении не удерживается, вылетает из сиденья и падает на площадку перед качелями. Пользователи в сети указали, что во дворе дома в Мотовилихе установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, ограничивающего раскачивание.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту получения травмы несовершеннолетним, 2011 года рождения, от которой он скончался в больнице, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении ведомства.

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