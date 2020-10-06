КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе

Ребенок катался на велосипеде. Он не успел затормозить и попал головой под заднее колесо, после чего скончался на месте происшествия. Трагедия произошла в Самарской области.

Ужасная трагедия произошла в поселке Новоборский. Там 4 октября 11-летний мальчик катался на велосипеде с друзьями во дворе и попал под колеса грузовика. Очевидцы сообщили, что ребенок не справился с управлением, его велосипед не затормозил на посыпанном песком асфальте.

Мальчик попал головой под заднее колесо, после чего скончался на месте происшествия. Врачи не успели оказать ему помощь. Известно, что его воспитывала мать-одиночка. Братьев и сестер у него не было.

Из-за чего в действительности произошло ДТП сейчас выясняет полиция. Однако местные жители, с которыми смогли пообщаться журналисты «PRO Город Самара», утверждают, что 40-летний водитель КАМАЗ-ассенизатора не виноват. У мужчины большой опыт управления автомобилем, да и водил он всегда аккуратно.

Грузовик только заехал во двор, когда под его колеса и угодил ребенок. Очевидцы говорят, что мальчик попал в слепую зону водителя.

По словам свидетелей, когда автомобилист увидел, что произошло, то впал в шок. Позже у мужчины диагностировали гипертонический кризис. Причем знакомые с ситуацией также рассказали, что хозяин автомобиля сам не выдержал, узнав об инциденте, его сердце якобы не выдержало, и он умер.