06.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Навального отравили "Новичком": данные ФРГ подтвердила организация по запрету химоружия

21:55 06.10.2020 Фото: Инстаграм
0

Результаты проверок ОЗХО показали наличие в анализах мочи и крови оппозиционера биомаркеров ингибитора холинэстеразы, которые включены в список запрещенных веществ.

% name% title
ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что передала ФРГ отчет по делу отравленного российского политика Алексея Навального, согласно которому политик был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы.

"ОЗХО вчера передала ФРГ отчет миссии ОЗХО по обеспечению технической поддержки в свете отравления господина Алексея Навального 20 августа 2020 года", - сказано в поступившем в "Интерфакс" во вторник заявлении организации.

Сообщается, что результаты проверок ОЗХО показали наличие в анализах мочи и крови Навального биомаркеров ингибитора холинэстеразы, которые включены в список запрещенных ОЗХО химических веществ.

Ранее британское постпредство при ОЗХО сообщило в твиттере, что эксперты ОЗХО пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок". "Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", - говорится в заявлении.

В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу был передан германской стороне. "Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - говорится в сообщении.

ингибитор новичок оппозиционер отравили эксперты Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему тогда выжил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин издал указ о создании Фонда защиты детей
22:13 06-10-2020
Путин издал указ о создании Фонда защиты детей
КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе
22:00 06-10-2020
КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе
Навального отравили "Новичком": данные ФРГ подтвердила организация по запрету химоружия
21:55 06-10-2020
Навального отравили
Смертельное "солнышко": погиб 9-летний мальчик на качелях
21:35 06-10-2020
Смертельное
7 октября - День образования штабных подразделений МВД России
21:16 06-10-2020
7 октября - День образования штабных подразделений МВД России
За экзотические черные дыры присудили Нобелевскую премию по физике
21:16 06-10-2020
За экзотические черные дыры присудили Нобелевскую премию по физике
Почему опустошили банкоматы в бунтующей Киргизии
21:09 06-10-2020
Почему опустошили банкоматы в бунтующей Киргизии
Против самоизоляции и дистанционного обучения выступают более половины россиян 1
20:50 06-10-2020
Против самоизоляции и дистанционного обучения выступают более половины россиян
Путин раскритиковал министров за неисполнение его поручения
20:30 06-10-2020
Путин раскритиковал министров за неисполнение его поручения
Такого еще не было: Рухнет уровень жизни из-за пандемии во всех странах, заявила глава МВФ 1
20:18 06-10-2020
Такого еще не было: Рухнет уровень жизни из-за пандемии во всех странах, заявила глава МВФ