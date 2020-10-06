Навального отравили "Новичком": данные ФРГ подтвердила организация по запрету химоружия

Результаты проверок ОЗХО показали наличие в анализах мочи и крови оппозиционера биомаркеров ингибитора холинэстеразы, которые включены в список запрещенных веществ.

ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального "Новичком"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что передала ФРГ отчет по делу отравленного российского политика Алексея Навального, согласно которому политик был отравлен запрещенным ингибитором холинэстеразы.

"ОЗХО вчера передала ФРГ отчет миссии ОЗХО по обеспечению технической поддержки в свете отравления господина Алексея Навального 20 августа 2020 года", - сказано в поступившем в "Интерфакс" во вторник заявлении организации.

Сообщается, что результаты проверок ОЗХО показали наличие в анализах мочи и крови Навального биомаркеров ингибитора холинэстеразы, которые включены в список запрещенных ОЗХО химических веществ.

Ранее британское постпредство при ОЗХО сообщило в твиттере, что эксперты ОЗХО пришли к выводу, что российский оппозиционер Алексей Навальный действительно был отравлен нервнопаралитическим веществом "Новичок". "Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", - говорится в заявлении.

В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу был передан германской стороне. "Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", - говорится в сообщении.