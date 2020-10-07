12 способов повысить иммунитет ребенка осенью 2020

Если ребенок только переболел, это вовсе не значит, что его иммунитет снизился донельзя, и его срочно нужно повышать.

Поддержание здорового детского иммунитета - задача несложная и вполне выполнимая

Вопрос детского иммунитета, его поддержания и укрепления, особенно остро встает с наступлением холодов, в сезон простуд и гриппа. Что может сделать родитель для своего чада?

Как понять, что у ребенка ослаблен иммунитет?

Дети болеют чаще взрослых и это сложно не заметить. В юном возрасте болезни, как правило, работают катализатором для формирования здорового иммунитета и защитных реакций неокрепшего организма.

Если ребенок только переболел, это вовсе не значит, что его иммунитет снизился донельзя, и его срочно нужно повышать. Прежде чем принимать решительные меры, обратите внимание на наличие у вашего малыша следующих симптомов:

сезонные простудные заболевания неизменно сопровождаются осложнениями

выпадение волос и боли в суставах или горле периодического характера

ухудшение аппетита и проблемы со стулом (запоры или диарея)

увеличение лимфоузлов

хроническая усталость

болезни чаще 5 раз в год.

Если у вас возникают сомнения в стойкости иммунитета вашего ребенка, обратитесь в первую очередь к терапевту, затем - к иммунологу. Не занимайтесь самолечением, ведь это может лишь навредить малышу (особенно если иммунодефицит у ребенка - врожденный).

Как укрепить иммунитет ребенка: Общие правила

Безусловно, гораздо проще укреплять иммунитет ежедневно, соблюдая простые правила по уходу за ребенком, чем поднимать его. Что же послужит залогом для здорового детского иммунитета?

1. Ребенка должна окружать чистота, но не стерильность. Это нормально, когда малыш сталкивается с определенными микробами - в борьбе с ними детский организм закаляется, и учится противостоять реальным опасностям в виде инфекций и пр., чего не происходит при воспитании в условиях абсолютной стерильности.

2. Не нужно перекармливать ребенка и заставлять, когда он не хочет. Питание должно быть регулярным, в идеале - по времени и в соответствии с режимом дня. В детском рационе должны присутствовать продукты, насыщенные витаминами А, С и Е, клетчаткой, а также цинком, железом и селеном. От 4 лет в рацион обязательно должны входить молочные и кисломолочные продукты, фрукты и овощи. От 6 лет - грибы, бобовые, рыба, шиповник и перепелиные яйца. Питание должно быть регулярным и разнообразным.

3. Жилые помещения должны регулярно проветриваться, даже в холодное время года. Оптимальная температура в комнате 20-22 градуса Цельсия. Уровень влажности - около 60%.

4. Физические нагрузки для ребенка должны быть регулярными. Движение - жизнь. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, утренняя гимнастика и подвижные игры не только поддержат тело в форме, но и помогут укрепить и поддерживать иммунитет.

5. Никакого самолечения. В особенности - медикаментозного.

6. Соблюдение правил личной гигиены не только ребенком, но и остальными членами семьи.

7. Поддержание положительного психологического микроклимата в семье.

Как повысить иммунитет ребенка:

Народные средства

Народная медицина хороший способ поддержать и повысить иммунитет малыша при условии отсутствия аллергии на отдельные ингредиенты. Использовать такие средства также стоит лишь после консультации врача.

1. Смешайте корень солодки, девясил, бузину и листья малины (1:1:2:4). Чайную ложку такого травяного сбора варите на слабом огне в 150 мл воды (1-2 минуты после закипания), затем процедите. Остывший отвар давайте малышу 2-3 раза в день перед приемом пищи на протяжении месяца.

2. Смешайте душицу, мать-и-мачеху, аир, листья калины и малины (2:2:1:4:4). 4 столовые ложки травяного сбора залейте 500 мл вскипяченной, горячей воды и настаивайте 10 минут. Затем процедите, и давайте ребенку выпить по 150-200 мл 3 раза в день. Принимать настой необходимо 1 месяц.

3. Приготовьте отвар из шиповника: 2-3 ст. л. сухих ягод варить в 500 мл воды в течение 5-7 минут. Отвар можно пить горячим в качестве чая, или холодным, с добавлением меда.

4. Смесь соков яблока (2 шт.), моркови (2 шт.), лимона (1 шт.), свеклы (1 шт.) и рябины (1 ст. л.) давать ребенку ежедневно, за 30 минут до приемы пищи 2-3 раза в день.

5. Измельчите 1 лимон (тщательно вымытый, с цедрой) и 500 г клюквы при помощи мясорубки или в блендере. Получившееся пюре сдобрите 2 ст. л. жидкого меда, тщательно перемешайте. Давайте ребенку по 1 ст. л. витаминной смеси дважды в день вместе с теплым питьем.

Источник: ivona.bigmir.net