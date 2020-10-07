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Церковный праздник 7 октября 2020 года: История святой первомученицы Феклы

15:38 07.10.2020 Фото: foma.ru
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Святая Фекла перекрестилась и бесстрашно взошла на костер. В этот момент ей явился Христос, благословляя на предстоящий подвиг. Высокое пламя не коснулось девушки, а грянувший следом гром и ливень погасили пламя.

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Святая Фекла родилась в городе Икония, в знатной семье

Память святой первомученицы равноапостольной Феклы празднует Православная Церковь в среду 7 октября 2020 года.

Святая Фекла родилась в городе Икония, в знатной семье. С детства она отличалась необыкновенной красотой, а уже в 18 лет ее обручили одному знатному юноше.

Однако Фекла услышала проповедь апостола Павла о Христе и, возгоревшись любовью к Богу, решила не вступать в брак, а посвятить жизнь проповеди Евангелия.

По жалобе жениха святого апостола Павла заключили в темницу, однако Фекла, сбежав из дома, подкупила стражей, проникла к апостолу в темницу и три дня пребывала с ним, слушая его наставления.

В итоге Феклу отправили насильно домой, а святого Павла выслали из города. После ухода апостола, девушку вновь стали убеждать выйти замуж, но никакие уговоры не помогли. Тогда, будучи в исступлении от уговоров, мать Феклы потребовала от судьи смертного приговора для непокорной дочери, и девушка была приговорена к сожжению.

Святая Фекла перекрестилась и бесстрашно взошла на костер. В этот момент ей явился Христос, благословляя на предстоящий подвиг. Высокое пламя не коснулось девушки, а грянувший следом гром и ливень погасили пламя. Мучители в страхе разбежались, а девушка покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала апостола Павла.

Святая Фекла посетила с проповедью Евангелия много разных мест, дойдя до Антиохии. В этом городе ее пытались казнить, но чудесным образом, с помощью Божией, она была вновь спасена.

В дальнейшем святая долго жила в пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской, продолжая проповедовать Евангелие, обращая к вере язычников, а также исцеляя больных своей молитвой.

Когда святой Фекле было уже 90 лет, языческие жрецы натравили на нее наемников, чтобы те осквернили ее девство. Язычники считали, что святой особо покровительствует богиня-девственница Артемида.

Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла взмолилась о помощи ко Христу, и тогда расступилась гора, сокрывшая святую деву. Так мученица Фекла предала душу Господу.

Источник: foma.ru

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