Как наказать Россию за отравление Навального "новичком", думает Великобритания

Произошедшее с Навальным "пока не связали с ФСБ или российским государством", отметил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

В Британии пообещали изучить отчет ОЗХО и принять решение по поводу мер в отношении России

Великобритания изучит отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с Алексеем Навальным и примет решение по поводу необходимости дополнительных мер в отношении РФ. Об этом заявил, выступая во вторник в комитете британского парламента, глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Мы пока не связали [произошедшее с Навальным] с ФСБ или российским государством, однако есть исключительно веский повод для того, чтобы потребовать ответов у Москвы. Я пока не слышал убедительных альтернативных объяснений случившемуся и полагаю, что по мере того, как в ОЗХО будут продолжать выяснение правды, мы будем принимать решения о том, какие дополнительные действия необходимо предпринять", - сказал Рааб, пообещав внимательно изучить выводы ОЗХО, касающиеся произошедшего с Навальным.

Ранее ОЗХО сообщила о том, что передала Германии доклад, касающийся инцидента с Навальным, указав на то, что результаты анализа "подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года (которые на Западе также называют "Новичками" - прим. ТАСС)".

Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. В анализе проб также принимали участие эксперты ОЗХО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков многократно говорил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Источник: ТАСС