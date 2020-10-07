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Забыла свой возраст и имя кричавшая о помощи в запертой квартире старушка в Бердске

10:55 07.10.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Соседи услышали крики и сообщили об этом в полицию. На место прибыли спасатели и нашли бабушку лежавшей на полу.

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Нередко на место, где спасатели деблокируют входные двери, прибывает скорая помощь, которая может потребоваться детям или старикам

Крики о помощи услышали днем 6 октября жильцы в подъезде многоквартирного дома в центре Бердска. Из квартиры, где проживала старушка, разносилось: «Помогите». Входная дверь была закрыта. Соседи пенсионерки позвонили в полицию и сообщили о произошедшем.

Полицейские прибыли на место, но не смогли попасть в квартиру. За помощью оеспечить доступ в жилье они обратились в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. По прибытию спасатели деблокировали входную дверь и вошли в квартиру.

-Бабушка лежала на полу, не могла подняться самостоятельно. Спасатели перенесли ее на диван и передали сотрудникам полиции,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 7 октября спасатель ПСО Оксана Акулова.

Спасатели не смогли узнать ни точного возраста, ни имени пенсионерки. Она на их вопросы не ответила, отметила Оксана Акулова.

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