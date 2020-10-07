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Сообщать номера телефонов и автомобилей сотрудников на удаленке приказал мэр Собянин с 12 октября 2020. Иначе - штраф

11:38 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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Из указа мэра следует, что начиная с понедельника, работодатели должны каждую неделю предоставлять в том числе следующие данные работников.

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Собянин обязал компании сообщать номера телефонов и автомобилей сотрудников на удаленке

Московских работодателей обязали с 12 октября сообщать властям номера телефонов, автомобилей, а также карт «Тройка» и социальных карт сотрудников, ушедших на удаленку. За несоблюдение требований им грозят штрафы.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал все предприятия и организации еженедельно информировать правительство столицы о переводе не менее чем 30% сотрудников на удаленный режим работы. Из указа мэра следует, что начиная с понедельника, 12 октября, работодатели должны каждую неделю предоставлять в том числе следующие данные работников:

Информация о работниках, подлежащих переводу на дистанционку

  • Номер мобильного телефона;
  • Государственный регистрационный номер транспортного средства;
  • Номер электронных карт «Тройка» и «Стрелка», а также социальной карты;
  • Номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета и временного льготного билета.

Сведения о работниках организаций (и индивидуальных предпринимателях)

  • Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  • Основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
  • Юридический адрес;
  • Основной и дополнительный вид осуществляемой деятельности (отрасль) в соответствии с ОКВЭД.

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Предоставлять данные работодатели должны будут в электронном виде через личный кабинет на сайте мэра и правительства Москвы. За невыполнение требований о переводе не менее 30% работников на удаленку им грозит административная ответственность, говорится в документе.

Кроме того, Собянин объявил о временной приостановке действия социальных карт для некоторых групп населения, дающих право на льготный проезд в общественном транспорте. Для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, ограничение будет действовать с 9 до 28 октября, а для школьников — с 9 октября и до окончания каникул 18 октября. Продажу билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, переведут исключительно в электронный вид.

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Меры стали ответом на то, что «далеко не все» москвичи соблюдают действующие меры, пояснил мэр. С 28 сентября москвичей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями уже попросили не выходить из дома без особой необходимости. В московских школах начались продленные двухнедельные каникулы — с 5 по 18 октября.

По темпам заболеваемости Москва приближается к пиковым значениям весны, и ситуация «с каждым днем становится сложнее и драматичнее», отметил Собянин. За последние сутки в Москве выявили 4082 заболевших коронавирусом — это максимальный показатель с середины мая, причем за две недели прирост ускорился в четыре раза. Антирекорд показало и число госпитализированных с COVID-19 — за прошедшие сутки оно превысило 1000 человек.

карантин локдаун слежка тотальный контроль Сергей Собянин
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