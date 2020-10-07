Правильная удаленка: Как не умереть от переработки и не растолстеть, советуют депутаты Госдумы

Когда на законодательном уровне все права сторон будут урегулированы и подкреплены на практике, количество компаний, которые захотят перейти на дистанционную форму занятости, может увеличиться.

Работа на удаленке: полезные советы дали депутаты Госдумы

Коронавирусная инфекция еще не отступила — вчера это подчеркнул президент Владимир Путин. В этой связи важно соблюдать все меры предосторожности. Так, с понедельника, 5 октября, 30% московских офисных сотрудников уже переведены на удаленный режим работы. «Дума ТВ» решила узнать у депутатов Государственной Думы, как сохранить здоровье на удаленке, возможен ли переход на нее полностью и когда ждать принятия соответствующего закона.

Удаленка — повод сформировать здоровые привычки

Для тех, кто уже как несколько дней работает из дома, вопрос грамотной организации рабочего времени остается актуальным. Член Комитета ГД по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич уверен, что важно сбалансировать режим дня.

«Прежде всего я бы посоветовал составить сбалансированный режим дня с учетом рабочего времени и перерывов на кратковременные, достаточно простые, но эффективные физические упражнения, а также, конечно, правильное питание», - посоветовал Борис Менделевич.

Безусловно, нельзя забывать об индивидуальных особенностях организма при выборе упражнений, которые нужно подбирать под себя, считает депутат.

• Нужны эффективные физические упражнения, а также правильное питание, считает Борис Менделевич. •

«Однако при отсутствии противопоказаний прыжки, легкий бег на месте, отжимания, приседания помогут сохранить физическую форму. Полезны и прогулки на улице, которые приведут организм в тонус и добавят заряд энергии», - рассказал Менделевич.

На постоянной основе надо проветривать помещения и держать рабочее место в чистоте, добавил депутат.

• Рабочее место необходимо содержать в чистоте. •

«Как и в любом другом деле, к дистанционной работе надо подходить грамотно», - подчеркнул Борис Менделевич.

Заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль уверен, что время, которое россияне тратили на дорогу из дома на работу и обратно, можно использовать теперь для занятий спортом.

«Те, кто не занимался спортом, у кого не хватало времени, — у вас есть прекрасная возможность начать заниматься именно на удаленке, находясь дома. Совмещать работу с хорошими, полезными для здоровья упражнениями», - отметил парламентарий.

При этом, подчеркнул Леонид Огуль, нельзя забывать о здоровом питании и перерывах в течение дня.

• Правильное питание особенно важно при удаленном режиме работы. •

«Находясь на удаленке, важно соблюдать принципы правильного питания: избегать большого количества сахара, больше пить воды, двигаться и составить свой рабочий день так, чтобы были какие-то перерывы для физических упражнений», - считает Леонид Огуль.

Всему свое время

Конечно, в работе на удаленке есть свои явные преимущества — высвобождается больше свободного времени, привычная обстановка, отсутствие дресс-кода и многое другое, но нередко такая форма занятости приводит к колоссальным переработкам, и времени на физическую активности даже при самом большом желании просто не остается.

• Некоторые работодатели считают, что сотрудник на удаленке должен быть постоянно на связи. •

Как показал опыт весны, нередко работодатели забывают о норме рабочих часов в день и считают, что если сотрудник дома, то он должен быть на связи постоянно. Защитить права работников должен законопроект, который 21 июля прошел первое чтение. Этот документ празван разграничить понятия дистанционного и удаленного труда, установить порядок расторжения договора с дистанционным работником, а также закрепить на законодательном уровне право человека на личное время, когда он может не отвечать на рабочие звонки и письма.

Один из авторов поправок в Трудовой кодекс, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявлял, документ готов к принятию во втором и третьем чтении.

При этом первый заместитель председателя Комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко выразил надежду, что проект станет законом уже в октябре.

«Сейчас в рамках рабочей группы идут дискуссии относительно некоторых положений законопроекта, его корреспондировании между удаленным трудом и дистанционной работой», - сказал Михаил Тарасенко.

Все решения в ближайшее время будут найдены, законопроект будет защищать права работников, находящихся не на стационарном рабочем месте. Одновременно будут обеспечены интересы работодателя, уточнил депутат.

В ногу со временем

Когда на законодательном уровне все права сторон будут урегулированы и подкреплены на практике, количество компаний, которые захотят перейти на дистанционную форму занятости, может увеличиться.

• При режиме самозанятых нужно не забывать, что отсутствует полноценное соцстрахование. •

Как отметил глава Комитета по труду Ярослав Нилов, многие работодатели, особенно коммерческого сектора, теперь понимают, что больше нет необходимости снимать большие офисы и тратить на это немаленькие суммы.

«Нет необходимости держать сотрудников по найму — можно приглашать самозанятых, индивидуальных предпринимателей, которые в рамках либо договорных, либо гражданско-правовых отношений будут оказывать соответствующие услуги и делать все то же самое, что делали вчерашние работники, но за работника нужно платить подоходный налог, взносы во все социальные фонды», - отметил Ярослав Нилов.

Для работодателей, считает депутат, гораздо выгоднее отказаться от наемных работников и привлекать людей в рамках гражданско-правовых отношений. При этом, по словам Нилова, для бывших сегодня поставщиков услуг при использовании льготного налогового режима в статусе самозанятых, с одной стороны, есть ряд плюсов, а с другой — нужно понимать, что не формируются пенсионные права, отсутствует полноценное социальное страхование.

Перевести всю страну на дистанционный режим работы невозможно, потому что всегда будут оставаться отрасли, где присутствие работника в офисе необходимо.

• Идти в ногу со временем и работать на удаленке или не изменять традициям и обсуждать новости по утрам с коллегами за кофе? •

«То, что такие формы занятости, как удаленная, дистанционная, смешанная, все больше и больше будут использоваться в нашей жизни — факт», но полностью перейти на удаленную работу не выйдет, считает Ярослав Нилов. А это дает права нам всем выбирать — идти в ногу со временем или, не изменяя традициям, встречаться по утрам с коллегами, пить утренний кофе и обсуждать последние новости.