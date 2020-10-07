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Ударил по лицу девочку чужой папа после конфликта детей на дворовой площадке в Новосибирске

19:13 07.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По факту возможного причинения ребенку телесных повреждений СК начал проверку, забрав материалы дела из полиции.

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Инцидент произошел на детской площадке

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск регионального СКР инициирован вопрос о передаче в производство следственных органов СК России материала проверки по факту возможного причинения ребенку телесных повреждений. Об этом вечером 7 октября сообщили старший помощник руководителя  управления Следственного комитета  по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

5 октября 2020 года в органы полиции поступило сообщение о том, что на одной из детских площадок на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе Новосибирска между малолетними девочками и мальчиками произошел конфликт. После ссоры один из мальчиков решил пожаловаться отцу. Мужчина пришел на детскую площадку и в ходе выяснения отношений с девочками, одну из них толкнул, а другую ударил по лицу. По данному инциденту органами полиции организовано проведение проверочных мероприятий.

-С учётом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, территориальным следственным отделом СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения, - прокомментировала Кулешова.

Следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки.

защита прав инцидент конфликт ударил Анастасия Кулешова
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