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Проигравший выборы оппозиционеру Бойко коммунист стал советником мэра Новосибирска

20:49 07.10.2020 Фото: Мэрии Новосибирска
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Теперь у Анатолия Локтя семь советников вместе с новым Ренатом Сулеймановым.

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У мэра Новосибирска появился советник с прошлым вице-спикера

После проигрыша на выборах Ренат Сулейманов устроился в исполнительную власть.
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ, бывший зампредседателя горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов стал советником главы города Анатолия Локтя. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

По результатам выборов в горсовет Сулейманов оказался не только без должности вице-спикера на постоянной основе, но и без депутатского мандата, после того как на округе №49 проиграл руководителю новосибирского штаба Навального Сергею Бойко, заявившемуся на выборы в качестве самовыдвиженца при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

Сулейманов должен был заступить на должность советника главы города, а некоторые источники прогнозировали секретарю обкома партии должность вице-мэра города.

Вместе с  Сулеймановым, по информации мэрии, у главы города в настоящее время семеро советников: экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов, экс-депутат горсовета Иван Конобеев, а также Павел Петер, Александр Катюхин, Виктор Воронов, Петр Дикарев. По сравнению с прошлым годом список изменился: его покинули экс-глава управления Росфинмониторинга СФО Александр Тимошенко, Александр Ложкин, Ирина Горбач и экс-депутат Заксобрания Сергей Клестов.

выборы оппозиционер советник экс-депутат Ренат Сулейманов Анатолий Локоть
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От редакции

Зачем Локтю столько советников?

Аноним, 07 октября 2020 22:14
Да, уж ...
Тяжелый случай
Самому ума не хватает
...Вот что значит мэр недоучка
Не имея профильного образования по управлению , не надо было и в мэры подаваться

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