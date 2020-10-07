Проигравший выборы оппозиционеру Бойко коммунист стал советником мэра Новосибирска

Теперь у Анатолия Локтя семь советников вместе с новым Ренатом Сулеймановым.

У мэра Новосибирска появился советник с прошлым вице-спикера

После проигрыша на выборах Ренат Сулейманов устроился в исполнительную власть.

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ, бывший зампредседателя горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов стал советником главы города Анатолия Локтя. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

По результатам выборов в горсовет Сулейманов оказался не только без должности вице-спикера на постоянной основе, но и без депутатского мандата, после того как на округе №49 проиграл руководителю новосибирского штаба Навального Сергею Бойко, заявившемуся на выборы в качестве самовыдвиженца при поддержке оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

Сулейманов должен был заступить на должность советника главы города, а некоторые источники прогнозировали секретарю обкома партии должность вице-мэра города.

Вместе с Сулеймановым, по информации мэрии, у главы города в настоящее время семеро советников: экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов, экс-депутат горсовета Иван Конобеев, а также Павел Петер, Александр Катюхин, Виктор Воронов, Петр Дикарев. По сравнению с прошлым годом список изменился: его покинули экс-глава управления Росфинмониторинга СФО Александр Тимошенко, Александр Ложкин, Ирина Горбач и экс-депутат Заксобрания Сергей Клестов.