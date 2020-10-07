Наставником учительницы из Новосибирска стал премьер Мишустин

Победительницу очередного суперфинала "Лидеров России" Людмилу Некрасову председатель правительства выбрал своей подопечной. И будет у нее учиться.

Встреча с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей» Людмилой Некрасовой

Председатель правительства Михаил Мишустин встретился с одной из победительниц суперфинала конкурса «Лидеры России», директором Экономического лицея Новосибирска Людмилой Некрасовой.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится уже три года и служит социальным лифтом для перспективных руководителей, обладающих лидерскими качествами и управленческими компетенциями высокого уровня.

Михаил Мишустин является наставником в этом конкурсе. Победительницу очередного суперфинала Людмилу Некрасову председатель правительства выбрал своей подопечной.

«Людмила Андреевна, поздравляю вас с победой в конкурсе. Понимаю, как это было непросто, но вы отлично справились», – сказал Михаил Мишустин, обращаясь к своей собеседнице.

«Я очень рада и горжусь тем, что вы выбрали меня как наставник. Но отношу это не только на свой счёт. На мой взгляд, это говорит о том, что образование как отрасль имеет высокий приоритет на данном этапе развития страны», – отметила в свою очередь Людмила Некрасова.

Она сообщила, что решила участвовать в конкурсе, чтобы показать, что управленцы в образовании решают не менее сложные задачи, чем управленцы в какой-либо другой области. И что их умения, компетенции конкурентоспособны и соответствуют требованиям, которые предъявляет к современным управленцам страна.

Людмила Некрасова выразила готовность принимать активное участие в совершенствовании системы образования, представляя интересы практикующих педагогов.

По словам Михаила Мишустина, у правительства есть представление о том, как нужно совершенствовать систему образования, сделать её современной, динамичной. Он напомнил, что на это нацелен национальный проект «Образование».

«Людмила Андреевна, рассчитываю на вашу поддержку, профессиональный опыт человека, который знает специфику образовательных процессов. Вы сможете высказать своё мнение и принять активное участие в работе по развитию системы образования», – сказал Михаил Мишустин.

Он также поздравил педагога с профессиональным праздником, подчеркнув, что труд учителя очень сложный и важный, требующий полной самоотдачи, мудрости и широкого кругозора.