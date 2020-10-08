Прививка от гриппа: нужно ли ставить?

При возникновении первых симптомов гриппа, стоит обратиться за помощью к медикам. Не нужно игнорировать заболевание, есть риск развития опасных осложнений.

На фоне пандемии вопрос вакцинации от гриппа в 2020 году стоит особенно остро

На фоне пандемии вопрос вакцинации от гриппа в 2020 году стоит особенно остро. Приблизилась холодная, мокрая осень. А значит, есть больше шансов подхватить опасное заболевание. Специалисты рассказали, кому нужно делать прививку в первую очередь, и не поздно ли это делать в начале октября.

Стоит ли вакцинироваться от гриппа

Грипп – острое респираторное заболевание. Оно легко передается воздушно-капельным путем. Гриппом может заболеть абсолютно каждый. Осень – начало эпидемии. Поэтому самое время позаботиться о своем здоровье.

Грипп опасен своими осложнениями. У заболевших может развиваться пневмония, бронхит, трахеит и даже менингит и энцефалит. У детей может нарушиться координация движений.

В первую очередь, специалисты порекомендовали сделать прививку от гриппа пожилым людям, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями. Эти группы подвержены риску развития тяжелых осложнений. Также в обязательном порядке вакцинироваться должны медики, учителя, водителя, продавцы и другие работники, постоянно контактирующие с людьми.

На сегодняшний день существует огромный выбор вакцин. Их главное преимущество – они содержат сразу три возбудителя. Сделав прививку, удастся обезопасить себя не только в первую волну эпидемии, но и во вторую. Стоит отметить, что более 60 лет в России используется только безопасная и эффективная вакцина.

Многие люди думают, что вакцинироваться в октябре уже поздно. Но это не так. Во-первых, это только начало сезона заболеваний. Во-вторых, делать прививку можно даже того, когда в регионе были зафиксированы первые случаи заражения.

Почему после прививки от гриппа могут возникнуть симптомы заболевания

Сделать прививку можно как в частной клинике, так и государственной больнице. Перед вакцинацией, рекомендуется обратиться за помощью к участковому терапевту.

Вакцина не может стать причиной заражения гриппом. Часто происходит, когда после прививки появляются неприятные симптомы: слабость, быстрая утомляемость, сонливость, небольшая температура. Это нормальное явление, такое происходит во время выработки антител. Потребуется несколько недель, чтобы вакцина подействовала.

После прививки не стоит спешить убегать с больницы. Рекомендуется в приемной некоторое время. Есть риск, что возникнут аллергические реакции, в данном случае, потребуется помощь медиков. Также не стоит мочить место укола, чесать его, есть риск занести инфекцию. Хотя бы на 3-4 дня желательно отказаться от жирной, копченой пищи, вредных привычек. Врачи рекомендуют несколько дней посидеть дома и отказаться от занятий спортом.

Правила профилактики гриппа

Врачи рекомендуют придерживаться простых правил профилактики гриппа:

Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек;

Тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики;

Пользоваться медицинской маской в многолюдных местах;

Не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания;

Ежедневно проветривать помещение, раз в 2-3 дня проводить влажную уборку;

Избегать стресса и переутомления;



Пить витамины, повышающие иммунитет.

При возникновении первых симптомов гриппа, стоит обратиться за помощью к медикам. Не нужно игнорировать заболевание, есть риск развития опасных осложнений.

Источник: rsute.ru