08.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Прививка от гриппа: нужно ли ставить?

08:53 08.10.2020 Фото: pxhere.com
0

При возникновении первых симптомов гриппа, стоит обратиться за помощью к медикам. Не нужно игнорировать заболевание, есть риск развития опасных осложнений.

% name% title
На фоне пандемии вопрос вакцинации от гриппа в 2020 году стоит особенно остро

На фоне пандемии вопрос вакцинации от гриппа в 2020 году стоит особенно остро. Приблизилась холодная, мокрая осень. А значит, есть больше шансов подхватить опасное заболевание. Специалисты рассказали, кому нужно делать прививку в первую очередь, и не поздно ли это делать в начале октября.
Стоит ли вакцинироваться от гриппа

Грипп – острое респираторное заболевание. Оно легко передается воздушно-капельным путем. Гриппом может заболеть абсолютно каждый. Осень – начало эпидемии. Поэтому самое время позаботиться о своем здоровье.

Грипп опасен своими осложнениями. У заболевших может развиваться пневмония, бронхит, трахеит и даже менингит и энцефалит. У детей может нарушиться координация движений.

В первую очередь, специалисты порекомендовали сделать прививку от гриппа пожилым людям, детям, беременным и людям с хроническими заболеваниями. Эти группы подвержены риску развития тяжелых осложнений. Также в обязательном порядке вакцинироваться должны медики, учителя, водителя, продавцы и другие работники, постоянно контактирующие с людьми.

На сегодняшний день существует огромный выбор вакцин. Их главное преимущество – они содержат сразу три возбудителя. Сделав прививку, удастся обезопасить себя не только в первую волну эпидемии, но и во вторую. Стоит отметить, что более 60 лет в России используется только безопасная и эффективная вакцина.

Многие люди думают, что вакцинироваться в октябре уже поздно. Но это не так. Во-первых, это только начало сезона заболеваний. Во-вторых, делать прививку можно даже того, когда в регионе были зафиксированы первые случаи заражения.

Почему после прививки от гриппа могут возникнуть симптомы заболевания

Сделать прививку можно как в частной клинике, так и государственной больнице. Перед вакцинацией, рекомендуется обратиться за помощью к участковому терапевту.

Вакцина не может стать причиной заражения гриппом. Часто происходит, когда после прививки появляются неприятные симптомы: слабость, быстрая утомляемость, сонливость, небольшая температура. Это нормальное явление, такое происходит во время выработки антител. Потребуется несколько недель, чтобы вакцина подействовала.

После прививки не стоит спешить убегать с больницы. Рекомендуется в приемной некоторое время. Есть риск, что возникнут аллергические реакции, в данном случае, потребуется помощь медиков. Также не стоит мочить место укола, чесать его, есть риск занести инфекцию. Хотя бы на 3-4 дня желательно отказаться от жирной, копченой пищи, вредных привычек. Врачи рекомендуют несколько дней посидеть дома и отказаться от занятий спортом.

Правила профилактики гриппа

Врачи рекомендуют придерживаться простых правил профилактики гриппа:

Вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек;
Тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики;
Пользоваться медицинской маской в многолюдных местах;
Не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания;
Ежедневно проветривать помещение, раз в 2-3 дня проводить влажную уборку;
Избегать стресса и переутомления;

Пить витамины, повышающие иммунитет.

При возникновении первых симптомов гриппа, стоит обратиться за помощью к медикам. Не нужно игнорировать заболевание, есть риск развития опасных осложнений.

Источник: rsute.ru

вакцина грипп иммунитет прививка от гриппа симптомы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вакцинируетесь от гриппа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько новых зараженных COVID-19 стало в Бердске за сутки на 8 октября, стало известно
09:09 08-10-2020
Сколько новых зараженных COVID-19 стало в Бердске за сутки на 8 октября, стало известно
Сроки и сорта посадки озимого чеснока осенью 2020 года
09:04 08-10-2020
Сроки и сорта посадки озимого чеснока осенью 2020 года
Праздничный текстиль напрокат в "Милан-текстиль"
09:03 08-10-2020
Праздничный текстиль напрокат в
Уходит со сцены писатель-сатирик Михаил Жванецкий
09:00 08-10-2020
Уходит со сцены писатель-сатирик Михаил Жванецкий
БердскПоймали хозяина наркопритона по следам обкурившихся марихуаной по ул. Ленина в Бердске
08:56 08-10-2020
Поймали хозяина наркопритона по следам обкурившихся марихуаной по ул. Ленина в Бердске
Смертельное ДТП: Вылетел на встречку и врезался в грузовик MAN водитель "Газели" на трассе под Новосибирском
08:53 08-10-2020
Смертельное ДТП: Вылетел на встречку и врезался в грузовик MAN водитель
Прививка от гриппа: нужно ли ставить?
08:53 08-10-2020
Прививка от гриппа: нужно ли ставить?
Как поставят прививку пожилым россиянам от COVID-19, рассказал Александр Гинцбург
08:45 08-10-2020
Как поставят прививку пожилым россиянам от COVID-19, рассказал Александр Гинцбург
Чек лист: Что должен сделать стоматолог во время приема
08:43 08-10-2020
Чек лист: Что должен сделать стоматолог во время приема
Все молитвы в светлый праздник Сергия Радонежского 8 октября 2020 года: В каких случаях молиться преподобному?
08:43 08-10-2020
Все молитвы в светлый праздник Сергия Радонежского 8 октября 2020 года: В каких случаях молиться преподобному?