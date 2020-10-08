Конец света наступит в ноябре 2020 года. От чего мы погибнем, сообщили астрологи

Новый сценарий конца света, что случится в ноябре 2020 года, имеет событие, которое станет его предвестием

По мнению отечественных астрологов, конец света может произойти в ноябре 2020 года. Они сообщили, что в это время может настолько усилится влияние Луны, что может привести к катастрофическим событиям. Пользователи интернета отметили, что очередное предсказание является довольно оригинальным, если его сравнивать с аналогичными за авторством Ванги, Эдгара Кейси или Нострадамуса.

Какое событие станет предвестием конца света в ноябре 2020 года

Новый сценарий конца света, что случится в ноябре 2020 года, имеет событие, которое станет его предвестием. По словам отечественных астрологов, следует ждать беды, если полнолуние, которое должно произойти 23 ноября — так и не наступит. По мнению предсказателей, это может случиться, так как спутница Земли может изменить траекторию движения. Таким образом, иное гравитационное взаимодействие между небесными телами может привести к катастрофе.

Астрологи считают, что это станет причиной наводнений, изменения климата, гравитационного поля Земли, таяния ледников, исчезновения прибрежных городов и даже целых континентов. На каких исследованиях основываются предсказатели — неизвестно, но они сообщают, что конец света в ноябре будет сопровождаться эпидемией. Пользователи социальных сетей Twitter и Facebook отметили, что сценарий является довольно оригинальным, если его сравнивать с очередными «неопубликованными» предсказаниям Нострадамуса или Ванги.

При детальном рассмотрении прогноза становится очевидным, что в данный вариант событий является лишь вариацией на тему конца света из-за внезапного появления планеты «Нибиру». Она в отличие от Марса, Юпитера, Сатурна и других небесных тел имеет настолько вытянутую орбиту, что раз в 3,6 тыс. лет оказывается возле Земли, после чего снова уходит за Пояс Койпера. Таким образом, сценарий конца света в ноябре 2020 года является похожим, но без вмешательства несуществующий планеты, и живущей на ней инопланетной расы.

Что будет, если Луна начнёт вращаться в обратную сторону в ноябре 2020 года

Современная наука позволяет предположить, случится ли конец света в ноябре 2020 года, если Луна начнёт вращаться в обратную сторону. Известно, что она, как и Земля, всегда вращаются в одну сторону вокруг своей оси. Стоит отметить, что это не является правилом для всех объектов Солнечной системы. Например, Тритон, что является спутником Нептуна в отличие от самой планеты, вращается в обратную сторону. В астрономии такое вращение принято называть «ретроградным».

Вращение Тритона не оказывает практически никакого влияния на Нептун из-за разницы массы обоих небесных тел. Планета в 5 тыс. раз тяжелее своего спутника, что нельзя сказать о Луне и Земле. Предполагается, что из-за ретроградного движения изменились бы приливы. Вращение луны в обратную сторону также изменило бы длительность суток на Земле. Если рассматривать влияние в долгосрочной перспективе, то рано или поздно расстояние между планетой и спутником начало бы уменьшаться.

Согласно современным научным данным, Луна, как и Земля, вращаясь вокруг своей оси в одно и ту же сторону, ежегодно удаляется от планеты на 3,8 см ежегодно. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что изменение вращения спутника не могло бы стать причиной конца света. В свою очередь появление новой траектории движения у Луны, которая имеет определённую орбиту, не является возможным без вмешательства небесного тела, способного оказать значительное гравитационное воздействие.

Может ли Луна упасть на Землю, согласно сценарию конца света в ноябре 2020 года

Американский планетолог Джейсон Барнс сообщал мировой общественности, что гипотетически Луна может упасть на Землю. Но такой сценарий конца света невозможен в ноябре 2020 года, так как это произойдёт через 65 млрд лет. Свою точку зрения Барнс, аргументировал тем фактом, что с течением времени скорость вращения Земли вокруг оси замедляется, из-за чего Луна начнёт не отталкиваться от планеты, а притягиваться.

Также этому может способствовать само Солнце, на котором через 5 млрд лет закончится водород. В результате данного события звезда может стать красным гигантом. Так как небесное тело начнёт увеличиться в размерах, выбросы в атмосферу могут изменить Солнечную систему. Таким образом, орбита Луны может измениться, что может стать причиной катастрофы.

Источник: 1rre.ru