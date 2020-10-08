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Погода в Бердске: Ветер с порывами до 11 метров в секунду при снегопаде придут 8 октября

07:00 08.10.2020 Фото: pixabay
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На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с.

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Осень резко ворвалась в Бердск

Сегодня, 8 октября, в Новосибирской области прогнозируются облачно с прояснениями, ночью местами осадки в виде мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные, по северо-западу местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем местами гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1 °C, днём 0, +5 °C.

В Бердске же ожидаются ветер до 11 метров в секунду при +2 градусов тепла днем. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса.

гололед дождь осень погода снег
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