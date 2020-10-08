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Взорвать судей и прокуроров планировал террорист. Его поймала ФСБ

08:31 08.10.2020 Фото: ФСБ
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Уроженец Ставрополья снял квартиру и долгое время наблюдал за зданиями суда и прокуратуры.

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ФСБ снова поймала террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Установлено, что молодой человек, вступив в ряды международной террористической организации "Исламское государство"*, приобрел компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и самодельного взрывного устройства, которые хранил на съемной квартире", — сообщили в ведомстве.

По данным силовиков, мужчина фотографировал административные здания правоохранительных и судебных органов города с целью подготовки теракта. Его задержали рядом со зданием суда, где он оценивал возможность совершить преступление.

Против члена ИГ* возбудили уголовное дело по статье о подготовке террористического акта, суд арестовал его на два месяца. На допросе преступник дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о его наказании.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости

террористы фсб
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