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Подсадила на наркотики своего 13-летнего сына мать

13:30 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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Подросток употреблял предложенное матерью запрещенное вещество, в результате чего у него сформировалась наркотическая зависимость начальной стадии.

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Подросток употреблял предложенное матерью запрещенное вещество

Собранные следственным отделом по городу Черногорск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 31-летней жительницы города Черногорска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего и повлекшее по неосторожности наступление иных тяжких событий).

По версии следствия, в период с августа 2019 по февраль 2020 года осужденная, находясь в своей квартире по улице Пушкина города Черногорска, осознавая общественную опасность своих действий, умолчав о негативных последствиях и пагубности воздействия наркотических средств на здоровье, склоняла своего 13-летнего сына к употреблению наркотического средства. Подросток употреблял предложенное матерью запрещенное вещество, в результате чего у него сформировалась наркотическая зависимость начальной стадии.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован осужденной. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия аппеляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения.

Источник: krk.sledcom.ru

наркоман наркотики
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Зачем мать подсадила сына?

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