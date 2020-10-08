С герцогами Кембриджскими встретились Зеленский с женой

Прием стал первым мероприятием с участием представителей королевской семьи в Букингемском дворце во время пандемии коронавируса.

Принц Уильям с супругой встретились с Зеленским в Букингемском дворце

Стороны планируют подписать двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Герцог Кембриджский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской в Букингемском дворце в Лондоне. Об этом в среду сообщило агентство PA.

По его данным, прием стал первым мероприятием с участием представителей королевской семьи в Букингемском дворце во время пандемии коронавируса. Принц Уильям поприветствовал Зеленского от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Встреча прошла в Тронном зале королевской резиденции.

Зеленский прибыл с официальным двухдневным визитом в британскую столицу 7 октября. Как ранее сообщила пресс-служба офиса украинского лидера, в Лондоне Зеленский также должен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом и британскими инвесторами. Ожидается, что в рамках визита стороны подпишут двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве. МИД Соединенного Королевства в свою очередь подчеркнул, что визит Зеленского "еще больше укрепит исторические связи между Великобританией и Украиной".

Источник: ТАСС