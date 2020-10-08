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Закрыть все школы на карантин требуют у губернатора Травникова общественники

16:50 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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Эпидемия захватила почти все школы, медицина захлебывается, «а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная». «Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь, заявили активисты.

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Общественники предлагают закрыть школы

Перевести школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса требуют общественники в Новосибирске; свои аргументы они изложили в обращении на имя губернатора области Андрея Травникова.

Обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой закрыть школы Новосибирска на карантин из-за коронавируса направил сегодня, 8 октября, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Правозащитник отметил, что в организацию поступают жалобы от родителей, которые рассказывают о тяжёлой ситуации в школах.

-По сообщению родителей учеников, в образовательных процессах ежедневно происходят сбои — срываются учебные занятия, нет утверждённых расписаний или они постоянно меняются. Ограничительные меры, направленные на препятствие распространению вирусной инфекции, в учреждениях не соблюдаются — классы переполнены, допускается контакт между классами, проход посторонних, не ведётся должным образом мониторинг здоровья учащихся и преподавателей (допускается нахождение в школе с первичными признаками заболевания). Карантинные меры по коронавирусу вводятся с опозданием, — говорится в обращении к главе Новосибирской области.

По словам активиста , эпидемия захватила почти все школы, медицина захлебывается, «а мы продолжаем делать вид, что ситуация нормальная». «Давайте прекратим ставить эксперимент на детях и введём дистанционное обучение. Весной же смогли, сможем и теперь», — заявил он.

COVID-19 карантин коронавирус пандемия школа
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