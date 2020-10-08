Новая смерть в бассейне: 26-летний актер Кафиятуллин погиб в точности как дочь Конкина

Молодой актер погиб при невыясненных обстоятельствах на севере Москвы.

Актер Кафиятуллин погиб как дочь Конкина

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента произошедшего в одном из фитнес-центров.

По данным следствия, 7 октября 2020 года во время посещения бассейна в фитнес-центре расположенного по улице Ангарской в городе Москве, мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники центра пытались оказать посетителю помощь, однако он скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудником спортивного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Молодой актер Ренат Кафиятуллин погиб при невыясненных обстоятельствах на севере Москвы. Картина смерти выглядит похожей на недавнюю гибель дочери актера Владимира Конкина – мужчина утонул в бассейне.

Источник: СК РФ