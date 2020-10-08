Сколько стоит слетать в Стамбул и когда запустят прямые рейсы из Новосибирска? Стало известно

Путешественников ждет предновогодний шоппинг в крупных торговых центрах Стамбула, где покупатели найдут как товары турецких производителей по приятным ценам, так и магазины известных мировых брендов.

AZUR air — первая российская авиакомпания, которая запускает рейсы по этому направлению

Авиакомпания AZUR air с 29 октября начинает полёты в Стамбул из Новосибирска. Рейсы ZF-269 из Международного аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05, время в пути составит около 6 часов. Удобное время вылета позволит легко спланировать как путешествие, так и деловую поездку.

AZUR air — первая российская авиакомпания, которая запускает рейсы по этому направлению. Жителям Новосибирска и соседних регионов новые рейсы подарят возможность увидеть Стамбул в спокойном и размеренном ритме, без очередей к традиционным историческим и культурным объектам, сделать удивительные фотографии многоликого города и его окрестностей. Величественные дворцы и прекрасные мечети, музеи и базары ждут посетителей, а после неспешной прогулки можно согреться в многочисленных городских кафе, отведать традиционные сладости и национальные напитки — чай, кофе и салеп.

Для гурманов европейская столица приготовила блюда высокой кухни, и не только восточной. Кроме богатого исторического наследия Стамбул открывает туристам и современный облик — небоскребы и высотки из стекла, десятки музеев и галерей современного искусства не оставят равнодушными творческих людей. И, конечно, путешественников ждет предновогодний шоппинг в крупных торговых центрах Стамбула, где покупатели найдут как товары турецких производителей по приятным ценам, так и магазины известных мировых брендов. Прилететь в мегаполис в период предстоящих распродаж придётся многим по вкусу.

Билеты в Стамбул уже поступили в продажу, без дополнительных сборов их можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azurair.com. Минимальная стоимость билетов начинается от 13 800 рублей в одну сторону. Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing 757-200 на всю глубину осенне-зимнего расписания.

Источник: tolmachevo.ru