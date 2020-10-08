Магазинный несун в Бердске использовал для «работы» свою малолетнюю дочь

В сентябре вступил в силу приговор магазинному вору.

Его вынесла мировой судья Александра Богер. Дело примечательно тем, что вор вынес вещи не только в кармане и за пазухой, но и на своей малолетней дочери. При этом мужчина имеет высшее образование и работает, ранее не был судим, страдает алкоголизмом. Однако в момент кражи злоумышленник прекрасно осознавал свои действия. Он совершил преступление ещё 20 октября 2018 года. Тогда бердчанин с женой и дочкой подъехал к магазину на автомобиле «Хёндай Сантафе».

Зайдя в магазин, несун отделился от жены и дочери и прямиком направился в отдел сумок. Одна из них ему приглянулась. Вор снял её с полки и повесил себе на плечо, решив просто взять. Он даже не задумывался о деньгах на покупку вещи, но зато не забыл оторвать этикетку. Магнитными накладками в магазине не пользовались.

Далее «покупатель» прошёл в отдел мужской одежды, где ему приглянулась вязаная шапка чёрного цвета. Её он тут же прибрал в карман своей куртки. Затем взял мужскую толстовку тёмно-синего цвета и прошёл с ней в примерочную. Там вор надел толстовку, а сверху – свою куртку.

Мужчина думал, что за его проворными действиями никто не наблюдает. Однако ещё около стеллажа с сумками на клиента обратили внимание охранники и следили за несуном через видеокамеры. Они видели, что «покупатель» прошёл в отдел детских товаров. Там выбирали одежду его жена и дочь. Охранники рассказали в суде, что мать девочки сняла с ребёнка розовую куртку, и одела в серебристую, которую взяла со стеллажа. Женщина засунула в сумку куртку, в которой пришёл ребёнок. Позже глава семьи доказывал, что его жена не хотела ничего красть. По его словам, она думала, что за новенькую куртку рассчитается супруг. Он усадил ребёнка в тележку и направился к кассам, через которые прошёл, не расплатившись. Тут его встретили охранники магазина, а потом приехали полицейские. Тогда несун во всём признался и раскаялся. В общей сложности ушлый покупатель похитил вещей на сумму 4508 рублей 94 копейки. Самой дорогой оказалась детская куртка — 2150 рублей.

Доказательствами по делу стали явка с повинной, показания охранников и полицейских, а также записи с камер видеонаблюдения. Суд квалифицировал действия подсудимого, как покушение на кражу (ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ), которую он не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам. При вынесении приговора суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетнего ребёнка. Приговор: 160 часов обязательных работ. Ещё суд постановил вернуть магазину украденные вещи, которые два года хранились в полиции в качестве вещественных доказательств.