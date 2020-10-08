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Завалит яйцами: По производству этого продукта лидирует в Сибири Новосибирская область

19:32 08.10.2020 Фото: pixabay.com
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9 октября отмечается Всемирный день яйца. Новосибирская область обеспечивает яйцами не только себя. В 2019 году было вывезено из области 363 млн штук яиц в 29 регионов России.

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Всемирный день яйца отмечают во вторую пятницу октября

Каждый год во вторую пятницу октября отмечается Всемирный день яйца, в 2020 году – 9 октября. Праздник был учрежден членами Международной яичной комиссии на конференции в Вене в 1996 году. Всемирный день яйца помогает повысить осведомленность о пользе яиц и их важности для питания человека.

Новосибирская область является лидером по производству яиц в Сибирском федеральном округе и занимает 13 место в Российской Федерации. В 2019 году в области было произведено 1182,4 млн. штук яиц. Основная доля приходилась на сельскохозяйственные организации (90,4%), сообщил "Курьер. Среда. Бердск" 8 октября Новосибирскстат.

Каждый житель Новосибирской области в среднем за год съедает 322 яйца, что на 23,1% больше рациональных норм потребления пищевых продуктов, утвержденных Министерством здравоохранения РФ.

Цены на яйца постоянно растут, если в конце 2015 года десяток яиц в среднем стоил 55,82 рубля, то к концу 2019 года цена увеличилась до 63,7 рубля.

Новосибирская область обеспечивает яйцами не только себя. В 2019 году сельскохозяйственными организациями было вывезено из области 363 млн. штук яиц в 29 регионов России.

в Сибири лидер продукт цена яйца
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