Попала под благоустройство по нацпроекту площадь Горького в Бердске на 2021 год

Главная площадь города вошла в список крупнейших объектов Новосибирской области по программе "Городская среда". Всего их 175.

В 2021 году в Новосибирской области 175 объектов будет благоустроено по нацпроекту, заявил министр Архипов

В Новосибирской области в 2021 году планируется благоустроить 120 придомовых территорий и 55 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции 8 октября рассказал о ходе реализации в регионе нацпроекта в сфере благоустройства. В частности он подчеркнул, что в следующем году планируется поддерживать столь же высокие темпы реализации проектов благоустройства в муниципальных образованиях области.

«В следующем году в рамках национального проекта будет благоустроено 175 территорий, среди них 55 общественных пространств, остальные – это придомовые территории. Наиболее крупные объекты благоустройства 2020 года: Дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска, Центральная площадь Бердска, сквер «Южный» в Искитиме, пешеходная зона и пешеходный мост в р. п. Кольцово. В 2020 году запланировано благоустроить 177 объектов – 122 дворовых территорий многоквартирных домов и 55 общественных пространств. На текущий момент завершены работы на 133 объектах, из них 97 – это дворовые территории и 36 – общественные пространства», – заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Кроме того, министр Денис Архипов отметил, что объекты благоустройства появились на специализированной электронной карте, которую разработало подведомственное учреждение – «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области.

«На электронной карте мы помечаем объекты благоустройства, которые уже выполнены и которые предстоит выполнить и получаем обратную связь от жителей: что понравилось, какие есть замечания», – отметил министр и призвал жителей региона активно пользоваться этим инструментом, чтобы реализовывать мероприятия по благоустройству, в первую очередь, в интересах местных жителей. Электронная карта доступна на сайте ГКУ «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО».

В ходе пресс-конференции министр также подтвердил планы по ускорению реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». По словам министра Дениса Архипова, Новосибирская область планирует направить в госкорпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ дополнительные заявки для расселения жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, чтобы ускорить расселение и завершить федеральный проект в Новосибирской области на один год раньше ранее планируемого срока – в 2023 году.