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Попала под благоустройство по нацпроекту площадь Горького в Бердске на 2021 год

20:25 08.10.2020 Фото: Nso.ru
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Главная площадь города вошла в список крупнейших объектов Новосибирской области по программе "Городская среда". Всего их 175.

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В 2021 году в Новосибирской области 175 объектов будет благоустроено по нацпроекту, заявил министр Архипов

В Новосибирской области в 2021 году планируется благоустроить 120 придомовых территорий и 55 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе пресс-конференции 8 октября рассказал о ходе реализации в регионе нацпроекта в сфере благоустройства. В частности он подчеркнул, что в следующем году планируется поддерживать столь же высокие темпы реализации проектов благоустройства в муниципальных образованиях области.

«В следующем году в рамках национального проекта будет благоустроено 175 территорий, среди них 55 общественных пространств, остальные – это придомовые территории. Наиболее крупные объекты благоустройства 2020 года: Дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска, Центральная площадь Бердска, сквер «Южный» в Искитиме, пешеходная зона и пешеходный мост в р. п. Кольцово. В 2020 году запланировано благоустроить 177 объектов – 122 дворовых территорий многоквартирных домов и 55 общественных пространств. На текущий момент завершены работы на 133 объектах, из них 97 – это дворовые территории и 36 – общественные пространства», – заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Кроме того, министр Денис Архипов отметил, что объекты благоустройства появились на специализированной электронной карте, которую разработало подведомственное учреждение – «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области.

«На электронной карте мы помечаем объекты благоустройства, которые уже выполнены и которые предстоит выполнить и получаем обратную связь от жителей: что понравилось, какие есть замечания», – отметил министр и призвал жителей региона активно пользоваться этим инструментом, чтобы реализовывать мероприятия по благоустройству, в первую очередь, в интересах местных жителей. Электронная карта доступна на сайте ГКУ «Проектная дирекция МЖКХиЭ НСО».

В ходе пресс-конференции министр также подтвердил планы по ускорению реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». По словам министра Дениса Архипова, Новосибирская область планирует направить в госкорпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ дополнительные заявки для расселения жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, чтобы ускорить расселение и завершить федеральный проект в Новосибирской области на один год раньше ранее планируемого срока – в 2023 году.

благоустройство городская среда нацпроект площадь Денис Архипов
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От редакции

Что сделают с площадью Горького?

сарказм, 08 октября 2020 20:59
Огородят высоченным забором, запретят из-за пандемии посещать сие место,и не дай бог, народ попросит установить на ней елку, или день города провести. Это же НАЦПРОЭКТ!А то там дрифтеры кататься будут, опять полицейским придется пешеходов от них отгонять.
В нашем парке то вон какую "красотень" развели, земли то вон сколько асфальтом закатали, аж на 37 млн.руб.!? А лавок там-на каждую семью по лавке! Надо наверное себе лавочку-то приметить, да табличку на ней именную приварить!Вон, некоторым в Нью-йорке разрешено таблички приваривать.
Аноним, 08 октября 2020 21:21
Откроют для сквозного проезда и парковки членовозов, их там и сейчас днем стоит больше, чем на БЭМЗе.
Аноним, 08 октября 2020 21:40
Аууу!!!
Гражданин Министр!!!!
Сделайте по нац проекту широкий, ровный, одноуровневый, освещаемый, асфальтовый, тротуар от Ленина до Лунной вдоль Суворова - Красноармейской.
Транспорт у нас ходит вечером плохо и не там, где надо.
А по этому тротуару ходит почти полгорода.
А если его закольцевать с Красной Сибирью - получится хорошая беговая дорожка.

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