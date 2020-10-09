9 октября - день Специальной пожарной охраны МЧС РФ. История праздника

Ежегодно 9 октября в частях Специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия, во время которых вручаются ведомственные награды за мужество, доблесть, отличие, отвагу, проявленные при тушении пожаров или ликвидации ЧС.

История Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года

Есть в составе Пожарной охраны МЧС России подразделения, выполняющие задачи по обеспечению пожарной безопасности особых объектов, к которым относятся атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.

Эти подразделения объединены в Специальную пожарную охрану МЧС РФ, а историю свою они ведут с 1947 года. В тот год на основании решения Правительства 9 октября вышел Приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.

Таким образом, история Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.

Со временем перечень предприятий и организаций, относящихся к зоне ответственности Специальной пожарной охраны, пополнялся новыми объектами. К их числу были отнесены и так называемые «закрытые» города. Это требовало роста числа подразделений, спасательно-пожарной техники и оборудования, постоянного совершенствования системы подготовки личного состава, расширения спектра средств пожаротушения, налаживание системы централизованного управления и связи и т.д.

В 2017 году специальные подразделения Пожарной охраны МЧС РФ отметили свой 70-летний юбилей. На счету Специальной пожарной охраны множество ликвидированных крупных пожаров, участие в ликвидации техногенных катастроф, в том числе за рубежом. Одним из героических эпизодов истории Специальной пожарной охраны стало тушение её подразделениями пожаров после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

За время своего существования советская, а затем российская пожарная служба накопила бесценный опыт по предупреждению и ликвидации пожаров любой категории сложности. Бесценный опыт старшего кадрового состава используется при подготовке молодых специалистов.

Ежегодно 9 октября в частях Специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия, во время которых вручаются ведомственные награды за мужество, доблесть, отличие, отвагу, проявленные при тушении пожаров или ликвидации ЧС. Отмечаются наградами и ветераны Специальной пожарной охраны. Командиры частей обращаются к личному составу, выражая благодарность за службу и призывая равняться при выполнении служебных обязанностей на героев-пожарных. Не обходятся торжественные мероприятия в этот день и без отдания почестей погибшим при исполнении служебного долга.

День рождения своей службы пожарные встречают на посту, сохраняя бдительность и находясь в постоянной готовности к борьбе с огнём.

Источник: calend.ru