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9 октября - день Специальной пожарной охраны МЧС РФ. История праздника

01:17 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ежегодно 9 октября в частях Специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия, во время которых вручаются ведомственные награды за мужество, доблесть, отличие, отвагу, проявленные при тушении пожаров или ликвидации ЧС.

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История Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года

Есть в составе Пожарной охраны МЧС России подразделения, выполняющие задачи по обеспечению пожарной безопасности особых объектов, к которым относятся атомные электростанции, учреждения и предприятия, задействованные в процессе разработки и испытаний вооружения, боеприпасов, предприятия химической промышленности, отдельные объекты культурного наследия и другие особо важные и режимные объекты.

Эти подразделения объединены в Специальную пожарную охрану МЧС РФ, а историю свою они ведут с 1947 года. В тот год на основании решения Правительства 9 октября вышел Приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР. В задачу отдела входила организация и руководство вошедшими в его состав подразделениями для создания системы пожарной безопасности на режимных объектах.

Таким образом, история Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.

Со временем перечень предприятий и организаций, относящихся к зоне ответственности Специальной пожарной охраны, пополнялся новыми объектами. К их числу были отнесены и так называемые «закрытые» города. Это требовало роста числа подразделений, спасательно-пожарной техники и оборудования, постоянного совершенствования системы подготовки личного состава, расширения спектра средств пожаротушения, налаживание системы централизованного управления и связи и т.д.

В 2017 году специальные подразделения Пожарной охраны МЧС РФ отметили свой 70-летний юбилей. На счету Специальной пожарной охраны множество ликвидированных крупных пожаров, участие в ликвидации техногенных катастроф, в том числе за рубежом. Одним из героических эпизодов истории Специальной пожарной охраны стало тушение её подразделениями пожаров после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

За время своего существования советская, а затем российская пожарная служба накопила бесценный опыт по предупреждению и ликвидации пожаров любой категории сложности. Бесценный опыт старшего кадрового состава используется при подготовке молодых специалистов.

Ежегодно 9 октября в частях Специальной пожарной охраны проходят торжественные мероприятия, во время которых вручаются ведомственные награды за мужество, доблесть, отличие, отвагу, проявленные при тушении пожаров или ликвидации ЧС. Отмечаются наградами и ветераны Специальной пожарной охраны. Командиры частей обращаются к личному составу, выражая благодарность за службу и призывая равняться при выполнении служебных обязанностей на героев-пожарных. Не обходятся торжественные мероприятия в этот день и без отдания почестей погибшим при исполнении служебного долга.

День рождения своей службы пожарные встречают на посту, сохраняя бдительность и находясь в постоянной готовности к борьбе с огнём.

Источник: calend.ru

история МЧС России пожарные праздник МЧС
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