Поздравления в стихах в День специальной пожарной охраны МЧС России

История Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.

Рискую жизнью вы боритесь с огнем и спасаете леса, животных, людей

Сегодня день пожарных спец. охраны МЧС нашей страны. Поздравляем вас с этим праздником и благодарим за титанический труд. Рискую жизнью вы боритесь с огнем и спасаете леса, животных, людей. Для поздравления близких мы подготовили лучшие стихи, поздравления в прозе и картинки.

День специальной пожарной охраны мчс России — поздравления в стихах

Под рев громогласной пожарной сирены



Ты мчишься стихию огня покорять.Огромная сила и крепкие нервы,Людей ты готов ежечасно спасать.

Сегодня, в День смелой пожарной охраны,

Тебе я желаю всех благ на земле.

Огонь в твоем сердце горит пусть веками,

Не зная кручины, потерь и измен.

Любви тебе яркой, огромной и сильной,



Чтоб ввысь улетала от счастья душа.Ты смелый, отважный и видный мужчина,Способный унять самый сильный пожар.

***

С Днем пожарной охраны, герой!

Пусть родные гордятся тобой,

Уважают коллеги, друзья,

А начальство пусть ценит тебя.

Будни пусть наполняет успех,

Ну а праздники — радостный смех,

На душе пребывает уют,

Впереди дни прекрасные ждут!

***

С днем пожарной охраны! Желаю неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ваша трудная работа всегда ценится по праву и делу и приносит искреннюю признательность и благодарность общества.

***

Пожарные — особенный народ,



Способный укротить огня стихию.На помощь быстро служба их придет.И все они спокойные такие…

Спокойствие, наверно, их конек,

Что прибавляет им немало чести.

Огонь всегда стремится наутек,

Когда работает команда вместе.

Поздравим тех, кто может жизнь спасти.



Здоровья пожелаем и достатка.По жизни — только ровного пути:Пусть он проходит радостно и сладко.

***

С Днем пожарной охраны

Поздравляем от души!

Пожелать хотим здоровья,

Мира, счастья и любви!

Спасибо вам за смелость вашу,

За труд нелегкий и отвагу,

За мужество, за героизм,

За все друзья благодарим!

***

В День славной пожарной охраны

Признаем, ты — супер герой.

Доход пусть наполнит карманы,



Не будет беды ни одной!

Семья пусть тебя очень любит,

Все ценят — коллеги, друзья,

Судьба никогда не забудет

Беречь, наш пожарный, тебя!

***

Сегодня в славный день, ваш праздник,

Хочу спасибо всем сказать.



Тем, чье призвание — пожарный,Кто день и ночь готов спасать.

Пылать желаю лишь здоровьем,

Счастливо жить, не унывать.

Огня — в камине, в милом доме,

Что будет близких согревать.

Ваш труд оценить невозможно,

Он сложен, опасен всегда.



В горячую схватку с пылающем зверем,Вступаете день ото дня.

***

За пожаробезопасность!

Это нынче главный тост.

День сегодня очень важный,

Праздник ваш не так уж прост.

Профилактика пожаров —



Ваша праведная цель.Так дадим, ребята, жару —Разрешен сегодня хмель!

***

C Днем пожарной охраны

Вас — бесстрашных парней!

Вам — добра океаны

И счастливейших дней!

Самой страшной стихии

Вы даете ответ.

Вы — герои России,

Жить вам ярко, без бед!

***

Холодный ум и твердая рука,

Умений масса, смелость и удача

Помогут взять пусть пламень за рога,



Решить легко нелегкие задачи.

Ведь ты — пожарный, знаешь лучше нас,

Играть с огнем — не лучшее занятие.

Убережет тебя пусть в трудный час

Жены молитва, на груди распятие.

Сегодня, в День пожарных, мы

Тебе желаем счастья и успехов,

Живым чтоб выходил из дымной тьмы



В огнеупорных из любви доспехах.

Источник: rustemusmanov.ru