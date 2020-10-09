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Поздравления в стихах в День специальной пожарной охраны МЧС России

07:17 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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История Специальной пожарной охраны МЧС РФ ведёт своё начало с 9 октября 1947 года и неразрывно связана с созданием «ядерного щита» советского государства.

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Рискую жизнью вы боритесь с огнем и спасаете леса, животных, людей

Сегодня день пожарных спец. охраны МЧС нашей страны. Поздравляем вас с этим праздником и благодарим за титанический труд. Рискую жизнью вы боритесь с огнем и спасаете леса, животных, людей. Для поздравления близких мы подготовили лучшие стихи, поздравления в прозе и картинки.

День специальной пожарной охраны мчс России — поздравления в стихах

Под рев громогласной пожарной сирены

Ты мчишься стихию огня покорять.
Огромная сила и крепкие нервы,
Людей ты готов ежечасно спасать.

Сегодня, в День смелой пожарной охраны,
Тебе я желаю всех благ на земле.
Огонь в твоем сердце горит пусть веками,
Не зная кручины, потерь и измен.

Любви тебе яркой, огромной и сильной,

Чтоб ввысь улетала от счастья душа.
Ты смелый, отважный и видный мужчина,
Способный унять самый сильный пожар.

***

С Днем пожарной охраны, герой!
Пусть родные гордятся тобой,
Уважают коллеги, друзья,
А начальство пусть ценит тебя.

Будни пусть наполняет успех,
Ну а праздники — радостный смех,
На душе пребывает уют,
Впереди дни прекрасные ждут!

***

С днем пожарной охраны! Желаю неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ваша трудная работа всегда ценится по праву и делу и приносит искреннюю признательность и благодарность общества.
***

Пожарные — особенный народ,

Способный укротить огня стихию.
На помощь быстро служба их придет.
И все они спокойные такие…

Спокойствие, наверно, их конек,
Что прибавляет им немало чести.
Огонь всегда стремится наутек,
Когда работает команда вместе.

Поздравим тех, кто может жизнь спасти.

Здоровья пожелаем и достатка.
По жизни — только ровного пути:
Пусть он проходит радостно и сладко.

***

С Днем пожарной охраны
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!

Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все друзья благодарим!

***

В День славной пожарной охраны
Признаем, ты — супер герой.
Доход пусть наполнит карманы,

Не будет беды ни одной!

Семья пусть тебя очень любит,
Все ценят — коллеги, друзья,
Судьба никогда не забудет
Беречь, наш пожарный, тебя!

***

Сегодня в славный день, ваш праздник,
Хочу спасибо всем сказать.

Тем, чье призвание — пожарный,
Кто день и ночь готов спасать.

Пылать желаю лишь здоровьем,
Счастливо жить, не унывать.
Огня — в камине, в милом доме,
Что будет близких согревать.

Ваш труд оценить невозможно,
Он сложен, опасен всегда.

В горячую схватку с пылающем зверем,
Вступаете день ото дня.

***

За пожаробезопасность!
Это нынче главный тост.
День сегодня очень важный,
Праздник ваш не так уж прост.

Профилактика пожаров —

Ваша праведная цель.
Так дадим, ребята, жару —
Разрешен сегодня хмель!

***

C Днем пожарной охраны
Вас — бесстрашных парней!
Вам — добра океаны
И счастливейших дней!

Самой страшной стихии
Вы даете ответ.
Вы — герои России,
Жить вам ярко, без бед!

***

Холодный ум и твердая рука,
Умений масса, смелость и удача
Помогут взять пусть пламень за рога,

Решить легко нелегкие задачи.

Ведь ты — пожарный, знаешь лучше нас,
Играть с огнем — не лучшее занятие.
Убережет тебя пусть в трудный час
Жены молитва, на груди распятие.

Сегодня, в День пожарных, мы
Тебе желаем счастья и успехов,
Живым чтоб выходил из дымной тьмы

В огнеупорных из любви доспехах.

Источник: rustemusmanov.ru

День специальной пожарной охраны мчс России поздравления праздник стихи МЧС
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