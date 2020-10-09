Поздравления в стихах в День специальной пожарной охраны МЧС России

Сегодня день пожарных спец. охраны МЧС нашей страны. Поздравляем вас с этим праздником и благодарим за титанический труд. Рискую жизнью вы боритесь с огнем и спасаете леса, животных, людей. Для поздравления близких мы подготовили лучшие стихи, поздравления в прозе и картинки.
День специальной пожарной охраны мчс России — поздравления в стихах
Под рев громогласной пожарной сирены
Огромная сила и крепкие нервы,
Людей ты готов ежечасно спасать.
Сегодня, в День смелой пожарной охраны,
Тебе я желаю всех благ на земле.
Огонь в твоем сердце горит пусть веками,
Не зная кручины, потерь и измен.
Любви тебе яркой, огромной и сильной,
Ты смелый, отважный и видный мужчина,
Способный унять самый сильный пожар.
***
С Днем пожарной охраны, герой!
Пусть родные гордятся тобой,
Уважают коллеги, друзья,
А начальство пусть ценит тебя.
Будни пусть наполняет успех,
Ну а праздники — радостный смех,
На душе пребывает уют,
Впереди дни прекрасные ждут!
***
С днем пожарной охраны! Желаю неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций. Пусть ваша трудная работа всегда ценится по праву и делу и приносит искреннюю признательность и благодарность общества.
***
Пожарные — особенный народ,
На помощь быстро служба их придет.
И все они спокойные такие…
Спокойствие, наверно, их конек,
Что прибавляет им немало чести.
Огонь всегда стремится наутек,
Когда работает команда вместе.
Поздравим тех, кто может жизнь спасти.
По жизни — только ровного пути:
Пусть он проходит радостно и сладко.
***
С Днем пожарной охраны
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!
Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все друзья благодарим!
***
В День славной пожарной охраны
Признаем, ты — супер герой.
Доход пусть наполнит карманы,
Семья пусть тебя очень любит,
Все ценят — коллеги, друзья,
Судьба никогда не забудет
Беречь, наш пожарный, тебя!
***
Сегодня в славный день, ваш праздник,
Хочу спасибо всем сказать.
Кто день и ночь готов спасать.
Пылать желаю лишь здоровьем,
Счастливо жить, не унывать.
Огня — в камине, в милом доме,
Что будет близких согревать.
Ваш труд оценить невозможно,
Он сложен, опасен всегда.
Вступаете день ото дня.
***
За пожаробезопасность!
Это нынче главный тост.
День сегодня очень важный,
Праздник ваш не так уж прост.
Профилактика пожаров —
Так дадим, ребята, жару —
Разрешен сегодня хмель!
***
C Днем пожарной охраны
Вас — бесстрашных парней!
Вам — добра океаны
И счастливейших дней!
Самой страшной стихии
Вы даете ответ.
Вы — герои России,
Жить вам ярко, без бед!
***
Холодный ум и твердая рука,
Умений масса, смелость и удача
Помогут взять пусть пламень за рога,
Ведь ты — пожарный, знаешь лучше нас,
Играть с огнем — не лучшее занятие.
Убережет тебя пусть в трудный час
Жены молитва, на груди распятие.
Сегодня, в День пожарных, мы
Тебе желаем счастья и успехов,
Живым чтоб выходил из дымной тьмы
Источник: rustemusmanov.ru