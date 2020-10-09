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Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 10 октября 2020 года в субботу

21:34 09.10.2020 Фото: pixnio.com
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Не стоит долго спать. Лучше отказаться от похода в парикмахерскую, так как считается плохой приметой в этот день стричь волосы.

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Наши предки верили, что 10 октября легко можно заблудиться в лесу

10 октября в народе называют днем Савватия-пчеловода. Название пошло от имени преподобного Савватия Соловецкого, а вторая часть - от того, что крестьяне с этого дня начинали готовить к зиме ульи с пчелами.

10 октября категорически нельзя злиться, жаловаться, быть в плохом настроении. Не стоит долго спать. Лучше отказаться от похода в парикмахерскую, так как считается плохой приметой в этот день стричь волосы.

Наши предки также верили, что 10 октября легко можно заблудиться в лесу, поэтому ходить туда не нужно. Также нежелательно выходить на улицу после захода солнца.

А еще говорили, что на Савватия нельзя трудиться. По мнению крестьян, все сделанное в этот день пользы не принесет.

Источник: izvmor.ru

запреты дня зима лес преподобный Савватий Соловецкий пчелы
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