Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 10 октября 2020 года в субботу

Не стоит долго спать. Лучше отказаться от похода в парикмахерскую, так как считается плохой приметой в этот день стричь волосы.

Наши предки верили, что 10 октября легко можно заблудиться в лесу

10 октября в народе называют днем Савватия-пчеловода. Название пошло от имени преподобного Савватия Соловецкого, а вторая часть - от того, что крестьяне с этого дня начинали готовить к зиме ульи с пчелами.

10 октября категорически нельзя злиться, жаловаться, быть в плохом настроении. Не стоит долго спать. Лучше отказаться от похода в парикмахерскую, так как считается плохой приметой в этот день стричь волосы.

Наши предки также верили, что 10 октября легко можно заблудиться в лесу, поэтому ходить туда не нужно. Также нежелательно выходить на улицу после захода солнца.



А еще говорили, что на Савватия нельзя трудиться. По мнению крестьян, все сделанное в этот день пользы не принесет.

Источник: izvmor.ru