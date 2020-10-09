Что же все-таки нашли в пробах воды на Камчатке?

Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора в Халактырском пляже и в Авачинском заливе.

Ученые обнаружили странные отложения в одной из рек на Камчатке

На сегодняшний момент стали известны результаты анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ. Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора в Халактырском пляже и в Авачинском заливе.

В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Более подробный анализ есть в текстовом документе. Более подробный анализ в полном объеме читайте в текстовом документе.

По словам начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимира Чернышева, химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки.

После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества.

Определение содержания большинства загрязняющих веществ в воде проводится в течение 24 часов, но ряд анализов вод (определение тяжелых металлов, установление токсичности, определение биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПК)) требует большего времени, связанного с проведением длительной пробоподготовки или с длительностью процедурой согласно нормативному документу на выполнение анализа.

Источник: Пресс-служба Минприроды России