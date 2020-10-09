11.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Что же все-таки нашли в пробах воды на Камчатке?

15:15 09.10.2020 Фото: pixabay.com
1

Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора в Халактырском пляже и в Авачинском заливе.

% name% title
Ученые обнаружили странные отложения в одной из рек на Камчатке

На сегодняшний момент стали известны результаты анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ. Образцы были отобраны Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора в Халактырском пляже и в Авачинском заливе.

В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Более подробный анализ есть в текстовом документе. Более подробный анализ в полном объеме читайте в текстовом документе.

По словам начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимира Чернышева, химический анализ донных отложений таких загрязняющих веществ, как нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты и другие предполагает проведение обязательной предварительной процедуры пробоподготовки.

После этого возможно выявление опасных загрязняющих веществ, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены, фенолы определяются во влажной пробе, но с обязательным установлением влажности исследуемой пробы для последующего расчета концентрации загрязняющего вещества.

Определение содержания большинства загрязняющих веществ в воде проводится в течение 24 часов, но ряд анализов вод (определение тяжелых металлов, установление токсичности, определение биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПК)) требует большего времени, связанного с проведением длительной пробоподготовки или с длительностью процедурой согласно нормативному документу на выполнение анализа.

Источник: Пресс-служба Минприроды России

камчатка отравление экологическая катастрофа
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будут предпринимать теперь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мерзните из-за отсутствия отопления – куда обращаться с жалобой?
16:18 11-10-2020
Мерзните из-за отсутствия отопления – куда обращаться с жалобой?
Одобрил выплаты на детей от 3 до 7 лет Мишустин. Он подписал постановление на 8,8 млрд рублей
16:14 11-10-2020
Одобрил выплаты на детей от 3 до 7 лет Мишустин. Он подписал постановление на 8,8 млрд рублей
У самой лучшей жены для мужа есть неотъемлемые 6 качеств. Ты ими обладаешь?
16:10 11-10-2020
У самой лучшей жены для мужа есть неотъемлемые 6 качеств. Ты ими обладаешь?
Почему замужняя женщина через несколько лет брака изменяет: 3 причины назвали эксперты
16:03 11-10-2020
Почему замужняя женщина через несколько лет брака изменяет: 3 причины назвали эксперты
БердскТитул "Мисс ЗОЖ-2020" завоевала школьница из Бердска на областном конкурсе
16:01 11-10-2020
Титул
Лучшие и худшие даты по лунному календарю для квашения капусты в 2020 году: октябрь, ноябрь, декабрь
15:55 11-10-2020
Лучшие и худшие даты по лунному календарю для квашения капусты в 2020 году: октябрь, ноябрь, декабрь
Видео спасения обожженного мужчины из горящей квартиры попало в сеть
15:47 11-10-2020
Видео спасения обожженного мужчины из горящей квартиры попало в сеть
Ясновидящая Вера Лион: прогноз 2021 года для россиян. Узнай, что говорит «казахстанская Ванга»
15:44 11-10-2020
Ясновидящая Вера Лион: прогноз 2021 года для россиян. Узнай, что говорит «казахстанская Ванга»
Каким будет 11 октября 2020 для знаков Зодиака: детальный гороскоп
15:35 11-10-2020
Каким будет 11 октября 2020 для знаков Зодиака: детальный гороскоп
БердскДыру в преисподнюю засыпали землей на остановке в Микрорайоне Бердска
15:26 11-10-2020
Дыру в преисподнюю засыпали землей на остановке в Микрорайоне Бердска