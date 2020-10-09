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Зачем о"борделях с животными" расспрашивала Тихановская датский парламент

17:08 09.10.2020 Фото: FACEBOOK.COM/SVETLANATIHANOVSKAYA2020
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Состоялась онлайн-встреча между белорусской оппозиционеркой и комитетом по иностранным делам парламента Дании, в ходе закрытого заседания произошел некий конфуз.

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Раскусить Лжетихановскую удалось после того, как "она" внезапно задала вопрос о "борделях с животными"

Пранкер повторил фейковую новость.

В ходе закрытого заседания комитета по иностранным делам парламента Дании произошел конфуз.

Как сообщает пресс-служба датского парламента, в онлайн-встрече, как ожидалось, должна была принять участие белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Перед началом работы парламентариям от имени штаба Тихановской сообщили, что у них проблемы с камерой, потому они не могут вывести оппозиционерку на экран - будет транслироваться только звук. Встреча в таком формате продлилась около 40 минут, пока не была прервана, когда у участников заседания возникло подозрение, что что-то не так.

Местные СМИ сообщают, что раскусить Лжетихановскую удалось после того, как "она" внезапно задала вопрос о "борделях с животными", якобы существующими в Дании. Ранее эту фейковую новость распространили европейские сатирические СМИ, ее подхватили некоторые российские сайты. В конце сентября "новость" в эфире "России 1" цитировал депутат Госдумы Алексей Журавлев, отмечает "Новая газета".

Позднее в аппарате Тихановской подтвердили, что она вообще не принимала участие во встрече.

пранк розыгрыш фейк Светлана Тихановская
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