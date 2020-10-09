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Отправил в отставку правительство президент Киргизии

17:14 09.10.2020 Фото: twitter.com/SputnikNewsKGZ
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Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

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В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Правительство республики также считается распущенным.
"В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства", — уточняется в сообщении.

Указ вступает в силу с момента подписания.
Протесты в Киргизии

В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

импичмент киргизия отставка протесты Сооронбай Жээнбеков
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