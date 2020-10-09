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Названа причина смерти суррогатного младенца китайских родителей под Петербургом

20:47 09.10.2020 Фото: pixabay.com
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15 семей из Китая приехали в Петербург за суррогатными детьми. Но 150 младенцев не могут попасть к родителям за границу из-за пандемии. Детей могут попасть в банки данных на усыновление.

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Эксперты назвали причину смерти сына граждан Китая в Ленобласти

Рожденный от суррогатной матери мальчик мог страдать сердечной недостаточностью.

Причиной смерти младенца, рожденного суррогатной матерью в Ленобласти, могла стать сердечная недостаточность, передает 78.ру со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Внешних признаков насильственной смерти или же травм на теле малыша специалисты не зафиксировали. Теперь им предстоит провести еще несколько экспертиз, после чего будет названа точная причина летального исхода.

Тело пятимесячного малыша было найдено накануне в городе Коммунар в Гатчинском районе Ленобласти. В ходе проверки выяснилось, что младенец имеет сестру. Двойняшек для пары из Китая родила приезжая из Дагестана. Забрать детей родители не смогли из-за пандемии коронавируса и закрытых границ. Где сейчас находится суррогатная мать, неизвестно.

Проверка по факту происшествия продолжается.

По предварительной информации, ребёнок находился с нанятой няней, которая по договору ухаживала за ним до приезда биологических родителей. Те же по очевидным причинам прибыть не могли — коронавирус закрыл границы. Суррогатная мать после родов получила деньги. Где она сейчас — неизвестно. Материалы по факту случившегося передали в Следственный комитет.

На днях 15 семей из Китая приехали в Петербург за суррогатными детьми. Но 150 младенцев не могут попасть к родителям за границу из-за пандемии, и будущее суррогатных малышей остаётся туманным. Если нормального транзита так и не будет, малыши могут попасть в городские госучреждения и банки данных на усыновление.

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