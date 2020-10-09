Как оформлять ДТП при закрытых на карантин отделениях ГИБДД в Новосибирской области?

ГИБДД максимально ограничивают общение с водителями

В подразделениях Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Для получения государственной услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений Госавтоинспекция просит граждан предварительно записываться через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), либо по телефонам предварительной записи.

Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения дел об административных правонарушениях при наличии полномочий по принятию решения по делу у должностного лица непосредственно на месте совершения правонарушения и отсутствии обстоятельств, препятствующих принятию такого решения, должно быть исключено, а нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС – минимизировано.

В случае, если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП все-таки необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности – через окна приема.

Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Помещения – подвергаются санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.

Что касается льготных категорий граждан, в частности, людей с ограниченными возможностями здоровья. Если такие граждане не смогут подать предварительную заявку и обратятся в подразделения ГИБДД лично, сотрудники Госавтоинспекции в любом случае окажут им содействие и помогут получить необходимые услуги.

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Напоминаем, что обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования сохраняется на территории Новосибирской области до особого распоряжения. Неисполнение данного требования является основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП.