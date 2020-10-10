Спел Шуру на проекте "Голос" и прошел первый этап конкурса Олег Шерин из Новосбирска

Он исполнил песню своего земляка «Отшумели летние дожди» в стиле фанк. И покорил члена жюри Валерия Сюткина. Смотрите видео.

Олег Шерин из Новосибирска исполнил «Отшумели летние дожди»

24-летний новосибирец Олег Шерин в числе первых вышел на сцену нового сезона шоу «Голос» и исполнил песню земляка Шуры «Отшумели летние дожди». На последних нотах к нему повернулся Валерий Сюткин, в чьей команде Олег и продолжит свое участие в шоу. Программу показал .первыц канал вечером 9 октября.

Олег считает, что песня Шуры, исполненная в стиле фанк, «прозвучала сочнее», однако сам он собственное исполнение оценил как «среднее».

-Все, что от меня зависело, в принципе я сделал, но можно было и лучше. Моя задача была просто выйти и показать хороший материал качественно, — рассказал исполнитель.

Он добавил, что, когда был студентом, часто исполнял песни Валерия Сюткина и группы «Браво» и теперь рад, что сможет поработать с ним.

Но Шерин признался, что сейчас он находится в Москве, где зарабатывает "музыкой, исполнением, написанием".