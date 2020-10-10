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Трафик в смартфоне подозрительно подскочил? Что делать, советует эксперт

10:46 10.10.2020 Фото: pixabay.com
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Обнаружить вирус и понять, нет ли превышения в тратах на мобильные данные, будет проще, если заранее установить лимит на использование мобильного трафика.

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Эксперт рассказал, когда нужно срочно отключить интернет и смартфон

Немедленное отключение интернета и смартфона необходимо, если вы заметили подозрительно высокий расход интернет-трафика. Возможно, вы случайно скачали вирусную программу, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"В наши дни приложения на смартфоне постоянно "общаются" с серверами, будь то сервера услуг, потребителем которых является пользователь, или приложения оператора сим-карты. Все вместе они потребляют не так много мегабайт трафика и в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред", — рекомендует эксперт.

Обнаружить вирус и понять, нет ли превышения в тратах на мобильные данные, будет проще, если заранее установить лимит на использование мобильного трафика. Сделать это можно в настройках любого современного смартфона, — добавляет Боровикова.

При этом следует учитывать, что антивирусы без интернета также работают с трудом, поэтому для того, чтобы оперативно предотвратить вредоносные действия, лучше отключить интернет, вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через вай-фай уже "пустой" смартфон, заключила она.

вирусы интернет оператор смартфон трафик Алеся Боровикова Роскачество
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